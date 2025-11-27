Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
National League EV Zug Chris Egli für zwei Jahre zum EV Zug
EV ZugTransfers

Chris Egli fÃ¼r zwei Jahre zum EV Zug

27. November 20251 Mins read52
Chris Egli - Â© Berend Stettler
Zug. (PM EVZ) Der 29-jÃ¤hrige StÃ¼rmer Chris Egli unterzeichnet beim EVZ einen Zweijahresvertrag ab der Saison 2026/27.

Der EVZ verstÃ¤rkt sich ab der kommenden Saison mit Chris Egli. Der PowerstÃ¼rmer, der sowohl auf der FlÃ¼gel- als auch auf der Center-Position eingesetzt werden kann, hat sÃ¤mtliche Nachwuchsstufen beim HC Davos durchlaufen und 2015/16 sein DebÃ¼t in der 1. Mannschaft gegeben. In der Saison 2019/20 wurde Egli fÃ¼r 15 Spiele an den HC AmbrÃ¬-Piotta ausgeliehen â€“ es blieb bisher seine einzige National League Station ausserhalb des Landwassertals.


â€Š
Nun unterzeichnet der 182 cm grosse und 83 kg schwere LinksschÃ¼tze einen Zweijahresvertrag in der Zentralschweiz. Er bringt die Erfahrung aus Ã¼ber 450 National League Spielen mit nach Zug.

Â«Chris ist ein smarter StÃ¼rmer, der viel Energie und Speed in unser Spiel bringen wirdÂ», sagt Reto KlÃ¤y, EVZ General Manager, Ã¼ber die Neuverpflichtung. Â«Seine VariabilitÃ¤t auf den Offensiv-Positionen ist ein grosser Mehrwert fÃ¼r uns.Â»

592
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Brooklyn Beckers wechselt an den Sandbach

