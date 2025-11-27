Chris Egli fÃ¼r zwei Jahre zum EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der 29-jÃ¤hrige StÃ¼rmer Chris Egli unterzeichnet beim EVZ einen Zweijahresvertrag ab der Saison 2026/27.

Der EVZ verstÃ¤rkt sich ab der kommenden Saison mit Chris Egli. Der PowerstÃ¼rmer, der sowohl auf der FlÃ¼gel- als auch auf der Center-Position eingesetzt werden kann, hat sÃ¤mtliche Nachwuchsstufen beim HC Davos durchlaufen und 2015/16 sein DebÃ¼t in der 1. Mannschaft gegeben. In der Saison 2019/20 wurde Egli fÃ¼r 15 Spiele an den HC AmbrÃ¬-Piotta ausgeliehen â€“ es blieb bisher seine einzige National League Station ausserhalb des Landwassertals.



â€Š

Nun unterzeichnet der 182 cm grosse und 83 kg schwere LinksschÃ¼tze einen Zweijahresvertrag in der Zentralschweiz. Er bringt die Erfahrung aus Ã¼ber 450 National League Spielen mit nach Zug.

Â«Chris ist ein smarter StÃ¼rmer, der viel Energie und Speed in unser Spiel bringen wirdÂ», sagt Reto KlÃ¤y, EVZ General Manager, Ã¼ber die Neuverpflichtung. Â«Seine VariabilitÃ¤t auf den Offensiv-Positionen ist ein grosser Mehrwert fÃ¼r uns.Â»

