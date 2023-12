Chris Brown ist zurÃ¼ck in der DEL!

Artikel anhören Die Neckarstädter, zuletzt gerade im Angriff vom Verletzungspech verfolgt, ergänzen ihre Offensive mit Chris Brown. Der 32-jährige US-Boy stand zuletzt beim slowakischen...

Die Neckarstädter, zuletzt gerade im Angriff vom Verletzungspech verfolgt, ergänzen ihre Offensive mit Chris Brown.

Der 32-jährige US-Boy stand zuletzt beim slowakischen Erstligisten Slovan Bratislava unter Vertrag, wo er in 24 Spielen mit 20 Scorerpunkten zu überzeugen wusste. Dennoch verständigte sich der ehemalige NHL-Spieler mit seinem Arbeitgeber auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrags, was ihn ins Visier der WILD WINGS kommen ließ.

Mit seiner Erfahrung aus sechs Jahren PENNY DEL [274 Spiele und 174 Scorerpunkte] in Nürnberg und Iserlohn ist Chris Brown mit der Liga bestens vertraut und blickt der neuen Chance mit den Neckarstädtern sehr positiv entgegen: „Nach dem sich der Abschied aus Bratislava abgezeichnet hat, ist Schwenningen mit Stefan Wagner auf mich zugekommen. Ich hatte einen guten ersten Kontakt mit ihm sowie Coach Walker und kenne die WILD WINGS aus meiner Zeit in Deutschland natürlich auch. Doch dieses Jahr hat sich einiges verändert, sie sind eine starke Gruppe, die sich die Playoff als Standard gesetzt hat und auch entsprechend performt. Ich freue mich sehr darauf, zukünftig Teil dieses Teams zu sein“, beschreibt Brown die letzten durchaus turbulenten 72 Stunden.

Läuft alles nach Plan, soll der Rechtsschütze am Montag in Schwenningen eintreffen und könnte dann erstmals am Donnerstag in Straubing mit dem blau-weißen Flügel auflaufen.

„Die Konstellation mit den Verletzungen zuletzt hat uns jetzt etwas früher zum Handeln gezwungen als vielleicht ursprünglich geplant. Wir sind aber von diesem Schritt überzeugt und bekommen mit Chris Brown einen Spieler mit Qualität für mehrere Offensivpositionen, der zudem bereits reichlich Erfahrung in der DEL gesammelt hat“, fasst WILD WINGS Geschäftsführer Stefan Wagner zusammen.