Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Champions Hockey League CHL-Teilnehmerliste nimmt Gestalt an: 17 Clubs für 2026/27 bestätigt
Champions Hockey League

CHL-Teilnehmerliste nimmt Gestalt an: 17 Clubs für 2026/27 bestätigt

17. April 20261 Mins read110
Share
Goalie Tobias Normann und die Frölunda Indians - © Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Share

Zürich. (PM CHL) Während sich mehrere Ligen ihren entscheidenden Phasen nähern, haben sich bereits 17 Clubs ihren Platz in der CHL-Saison 2026/27 gesichert.

Sieben Plätze sind noch offen und werden in den kommenden Wochen vergeben, wenn die nationalen Meister und die besten Clubs Europas die Qualifikation komplettieren.

Als neueste Teams, die sich am Mittwoch ihre Plätze sicherten, qualifizierten sich Rögle Ängelholm und Storhamar Hamar für die CHL-Saison 2026/27. Rögle Ängelholm sicherte sich Schwedens vierten und letzten CHL-Platz, nachdem Skellefteå AIK das Ligafinale erreichte und Rögles Qualifikation aufgrund des vierten Platzes in der regulären Saison bestätigte. Der CHL-Meister von 2022 kehrt zusammen mit Frölunda Göteborg, Skellefteå AIK und den Växjö Lakers in Europas höchstem Clubwettbewerb zurück. Storhamar Hamar qualifizierte sich durch den Gewinn des Finales der norwegischen Liga und feierte damit die dritte Teilnahme in Folge und die insgesamt fünfte CHL-Teilnahme.

Rögle Ängelholm und Storhamar Hamar sind die 16. und 17. bestätigten Teilnehmer der 12. CHL-Saison. Hier die Übersicht aller für die CHL-Saison 2026/27 bestätigten Clubs per 17. April 2026:

Schweden (4 Orte)
– Frölunda Göteborg (CHL Champions)
– Skellefteå AIK
– Växjö Lakers
– Rögle Ängelholm

Österreich/ICE Hockey League (3 Plätze)
– Graz99ers
– KAC Klagenfurt

Tschechien (3 Orte)
– Dynamo Pardubice
– HC Pilsen

Finnland (3 Orte)
– Tappara Tampere
– KooKoo Kouvola

Deutschland (3 Orte)
– Kölner Haie
– Adler Mannheim

Schweiz (3 Orte)
– HC Davos
– Freiburg-Gottéron
– Genf-Servette

Challenger-Ligen (5 Plätze)
– GKS Tychy (POL)
– Storhamar Hamar (NOR)

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
717
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post WM-Vorbereitung: DEB-Auswahl unterliegt Tschechien im zweiten Vergleich

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
! +Champions Hockey League

Geschichte neu geschrieben: Frölunda und Luleå treffen im CHL-Finale erneut aufeinander

Zürich. (PM CHL) Die Champions Hockey League (CHL) verspricht ein mitreißendes Finale,...

By2. März 2026
Champions Hockey League

CHL-Finale 2026 in Göteborg

Zug. (PM CHL) Der Kampf um die beiden Finalisten für die europäische...

By21. Januar 2026
! +Champions Hockey League

LGT MVP Award: Nominierte für die CHL-Saison 2025/26 bekanntgegeben

Zug. (PM CHL) Die CHL-Halbfinals sind in vollem Gange und die Fans...

By19. Januar 2026
! +Champions Hockey LeagueEC Red Bull SalzburgERC Ingolstadt

Wildes Spiel in Salzburg: ERC Ingolstadt zieht ins CHL-Viertelfinale ein

Salzburg / Ingolstadt. (PM ERCI / PM EC RBS) Der ERC Ingolstadt...

By19. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten