CHL-Teilnehmerliste nimmt Gestalt an: 17 Clubs für 2026/27 bestätigt

Zürich. (PM CHL) Während sich mehrere Ligen ihren entscheidenden Phasen nähern, haben sich bereits 17 Clubs ihren Platz in der CHL-Saison 2026/27 gesichert.

Sieben Plätze sind noch offen und werden in den kommenden Wochen vergeben, wenn die nationalen Meister und die besten Clubs Europas die Qualifikation komplettieren.

Als neueste Teams, die sich am Mittwoch ihre Plätze sicherten, qualifizierten sich Rögle Ängelholm und Storhamar Hamar für die CHL-Saison 2026/27. Rögle Ängelholm sicherte sich Schwedens vierten und letzten CHL-Platz, nachdem Skellefteå AIK das Ligafinale erreichte und Rögles Qualifikation aufgrund des vierten Platzes in der regulären Saison bestätigte. Der CHL-Meister von 2022 kehrt zusammen mit Frölunda Göteborg, Skellefteå AIK und den Växjö Lakers in Europas höchstem Clubwettbewerb zurück. Storhamar Hamar qualifizierte sich durch den Gewinn des Finales der norwegischen Liga und feierte damit die dritte Teilnahme in Folge und die insgesamt fünfte CHL-Teilnahme.

Rögle Ängelholm und Storhamar Hamar sind die 16. und 17. bestätigten Teilnehmer der 12. CHL-Saison. Hier die Übersicht aller für die CHL-Saison 2026/27 bestätigten Clubs per 17. April 2026:

Schweden (4 Orte)

– Frölunda Göteborg (CHL Champions)

– Skellefteå AIK

– Växjö Lakers

– Rögle Ängelholm

Österreich/ICE Hockey League (3 Plätze)

– Graz99ers

– KAC Klagenfurt

Tschechien (3 Orte)

– Dynamo Pardubice

– HC Pilsen

Finnland (3 Orte)

– Tappara Tampere

– KooKoo Kouvola

Deutschland (3 Orte)

– Kölner Haie

– Adler Mannheim

Schweiz (3 Orte)

– HC Davos

– Freiburg-Gottéron

– Genf-Servette

Challenger-Ligen (5 Plätze)

– GKS Tychy (POL)

– Storhamar Hamar (NOR)