CHL-Teilnehmerfeld fÃ¼r 2025/26 ist komplett

Zürich. (PM CHL) Alle 24 Plätze für die Champions Hockey League-Saison 2025/26 sind vergeben.

KalPa Kuopio sicherte sich den letzten verbleibenden Platz durch den Gewinn der Liiga-Meisterschaft. Mit dem Sieg am Samstagabend gegen SaiPa Lappeenranta sicherte sich das finnische Team einen 4:2-Sieg in der Serie und wird später in diesem Jahr in Europas Elite-Eishockey-Clubwettbewerb antreten.

Die CHL-Auslosung findet am 21. Mai 2025 statt – weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit.

Qualifikationsübersicht Stand 3. Mai 2025

Schweiz (4 Plätze)

– ZSC Lions Zürich (CHL-Meister & Landesmeister)

– Lausanne HC (Sieger der regulären Saison)

– SC Bern (Dritter der regulären Saison)

– EV Zug (Vierter der regulären Saison)

Österreich/ICE Hockey League (3 Plätze)

– KAC Klagenfurt (Ligameister)

– Red Bull Salzburg (Zweiter der regulären Saison)

– HC Bozen (Dritter der regulären Saison)

Tschechien (3 Plätze)

– Kometa Brno (Landesmeister)

– Sparta Prag (Sieger der regulären Saison)

– Mountfield HK (Zweiter der regulären Saison)

Finnland (3 Plätze)

– KalPa Kuopio (Landesmeister)

– Lukko Rauma (Sieger der regulären Saison)

– Ilves Tampere (Zweiter der regulären Saison)

Deutschland (3 Plätze)

– Eisbären Berlin (Nationaler Meister)

– ERC Ingolstadt (Sieger der regulären Saison)

– Pinguins Bremerhaven (Dritter der regulären Saison)

Schweden (3 Plätze)

– Luleå Hockey (Nationaler Meister)

– Brynäs IF (Sieger der regulären Saison)

– Frölunda Göteborg (Dritter der regulären Saison)

Challenger Leagues (5 Plätze, nur Nationaler Meister)

– Odense Bulldogs (DEN)

– Grenoble (FRA)

– Storhamar Hamar (NOR)

– GKS Tychy (POL)

– Belfast Giants (UK)

