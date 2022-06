CHL Spielplan verÃ¶ffentlicht

Zug. (PM CHL) Nach der Auslosung der Gruppen für die Spielzeit 2022/23 in der vergangenen Woche wurde nun den Spielplan der Gruppenrunde bekanntgeben. Das...

Zug. (PM CHL) Nach der Auslosung der Gruppen für die Spielzeit 2022/23 in der vergangenen Woche wurde nun den Spielplan der Gruppenrunde bekanntgeben.

Das erste Spiel der neuen Saison findet in Polen statt. Der CHL-Neuling GKS Katowice trifft dann auf den amtierenden CHL-Meister Rögle Ängelholm.

Sieben Teams geben ihr Debüt in der CHL: Fehérvár AV19, Jukurit Mikkeli, Ilves Tampere, die Straubing Tigers, GKS Katowice, Olimpija Ljubljana und die Rapperswil-Jona Lakers laufen zum ersten Mal im Kampf um den europäischen Eishockeythron auf.

Mountfield HK kehrt zurück in die CHL und trifft auswärts in Schweden auf Frölunda Gothenburg. Das letzte Spiel dieser beiden Teams war das CHL Finale 2020 in Tschechien, als Frölunda den tschechischen Traum vom Sieg in der Champions Hockey League verhindern konnte. Insgesamt werden zwischen dem 1. September und dem 12. Oktober 96 Spiele ausgetragen, in denen die Teams um einen Platz in den Playoffs kämpfen. Und so sieht der erste Spieltag aus:

Münchens Kapitän Patrick Hager hat die europäische Königsklasse bereits fest im Blick: „Wir haben eine sehr interessante Gruppe erwischt. Richtig heiß werden sicherlich die beiden Spiele gegen Tampere am Ende der Gruppenphase. In der vergangenen Saison sind wir ja im Halbfinale an Tappara gescheitert, wir sind gespannt, wie die beiden Partien dieses Mal laufen. Natürlich ist auch unser erster Gegner aus der Schweiz sehr stark einzuschätzen. Und mit Bratislava haben wir aus Lostopf 4 den vermeintlich stärksten Gegner erwischt. Wir alle freuen uns riesig auf den Start am 1. September und natürlich auf unser erstes Heimspiel eine Woche später.“

>>> zum kompletten Spielplan