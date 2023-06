CHL-Spielplan des ERC Ingolstadt steht fest

Ingolstadt. (PM ERCI) Erstmals seit sieben Jahren ist der ERC Ingolstadt wieder in der Champions Hockey League vertreten. Nach der Auslosung stand bereits fest,...

Ingolstadt. (PM ERCI) Erstmals seit sieben Jahren ist der ERC Ingolstadt wieder in der Champions Hockey League vertreten.

Nach der Auslosung stand bereits fest, dass der deutsche Vizemeister aus der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) in der Hauptrunde zuhause auf Färjestad Karlstad, die Växjö Lakers sowie Vitkovice Ridera und auswärts auf Dynamo Pardubice, Rouen Dragons und Red Bull Salzburg. Nun sind auch die Spieltage terminiert.

Die Reise durch die europäische Königsklasse beginnt für die Panther am Donnerstag, 31. August, um 20 Uhr mit dem Gastspiel bei den Rouen Dragons. Gleich zum Auftakt kehrt Panther-Stürmer Charles Bertrand also zu seinem Ausbildungsclub zurück und führt die Blau-Weißen auf das Eis seiner ehemaligen Heimspielstätte, der Ile Lacroix, die Platz für knapp 2800 Fans bietet.

Das erste CHL-Heimspiel nach fast genau sieben Jahre steigt zwei Tage darauf am Samstag, 2. September, um 18:30 Uhr gleich mit dem Kracher gegen Färjestad Karlstad. Der schwedische Traditionsclub ist zum ersten Mal in der SATURN-Arena zu Gast.

Das zweite CHL-Wochenende hält einen Roadtrip für die Panther-Fans bereit. Los geht es mit dem „Champions Hockey League-Derby“ in Salzburg. Am Donnerstag, 7. September, fällt der Puck in der gut zwei Stunden entfernten Mozartstadt um 20:20 Uhr, bevor es am Samstag, 9. September, nach Tschechien geht. Dort ist das French-Team um 16:30 Uhr beim Hauptrundensieger HC Dynamo Pardubice in der 490 Kilometer von Ingolstadt entfernten und 10.000 Fans fassenden Enteria Arena gefordert.

Zum Abschluss der Hauptrunde könnten die Panther ihren Platz unter den Top-16, der für die K.O.-Runde qualifiziert, mit zwei Heimspielen klar machen. Am Dienstag, 10. Oktober, kommt es zum Leckerbissen gegen den amtierenden schwedischen Meister Växjö Lakers (19:30 Uhr), ehe Vitkovice Ridera am Dienstag, 17. Oktober, um 19:30 Uhr seine Visitenkarte in der SATURN-Arena abgibt.

Infos zum Ticketverkauf sowie zu den Auswärtsreisen folgen demnächst.

Der CHL-Spielplan des ERC Ingolstadt in der Übersicht:

Donnerstag, 31. August, 20 Uhr: Rouen Dragons vs. ERC Ingolstadt

Samstag, 2. September, 18:30 Uhr: ERC Ingolstadt vs. Färjestad Karlstad

Donnerstag, 7. September, 20:20 Uhr: Red Bull Salzburg vs. ERC Ingolstadt

Samstag, 9. September, 16:30 Uhr: Dynamo Pardubice vs. ERC Ingolstadt

Dienstag, 10. Oktober, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt vs. Växjö Lakers

Dienstag, 17. Oktober, 19:30 Uhr: ERC Ingolstadt vs. Vitkovice Ridera



1165 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.