CHL-Qualifikation perfekt: EisbÃ¤ren bezwingen Wolfsburg mit 6:3 – Manuel Wiederer: „In den letzten beiden Partien werden wir weiter alles geben“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihre Heimserie in der PENNY DEL weiter ausgebaut.

Die Berliner setzten sich in ihrem letzten Heimspiel der laufenden Hauptrunde mit 6:3 gegen die Grizzlys Wolfsburg durch und haben den sechsten Erfolg in Serie in der Uber Arena gefeiert. Mit diesem Sieg fixierten die Eisbären den zweiten Tabellenplatz und haben sich für die Champions Hockey League 2025/26 qualifiziert.

Die Gastgeber waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. So sorgte Ty Ronning (10./PP1) im Powerplay für die Berliner Führung. Diese bauten Lean Bergmann (12.) und Manuel Wiederer (14.) in der Folge auf 3:0 aus. Wolfsburg kam im Startdrittel noch durch Tanner Kaspick (15.) zum ersten Treffer, so ging es mit dem 3:1 der Eisbären in die erste Pause. Kurz nach Beginn des Mittelabschnitts gelang Ryan O’Connor (22./PP1) in Überzahl der Anschluss der Grizzlys. Aber Leo Pföderl (22./PP1) stellte ebenfalls im Powerplay lediglich 39 Sekunden später den alten Zwei-Tore-Vorsprung Berlins wieder her. Trotz mehrerer Abschlussmöglichkeiten auf beiden Seiten fiel kein weiteres Tor im mittleren Drittel. Im Schlussabschnitt kamen die Gäste durch Andy Miele (48.) zum abermaligen Anschluss. Danach vereitelte Eisbären-Torhüter Jake Hildebrand einige gute Wolfsburger Chancen. Kurz vor Spielende trafen dann erneut Ronning (58./EN) und Wiederer (60./EN) ins leere Wolfsburger Tor zum 6:3-Endstand.

Die Eisbären Berlin sind bereits am Dienstag, den 4. März wieder im Einsatz. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei den Schwenninger Wild Wings. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich freue mich über den Sieg. Wir sind ordentlich ins Spiel gestartet. Wir konnten im Powerplay in Führung gehen und diese dann weiter ausbauen. Vor dem ersten Gegentreffer ist uns ein Fehler in der Defensivzone unterlaufen. Nach dem zweiten Gegentreffer hätten wir ein wenig in die Defensive gedrängt werden können, wir konnten aber direkt in Überzahl antworten. Grundsätzlich war unser Puckmanagement im zweiten Drittel besser, wir haben viel Zeit in der Offensivzone verbracht. Im Schlussabschnitt hat Wolfsburg noch einmal viel Druck aufgebaut. Wir konnten den Ansturm aber überstehen. Ich bin stolz auf meine Spieler. Wir wollten unser letztes Heimspiel der Hauptrunde vor unseren Fans unbedingt gewinnen. Ich freue mich über die Qualifikation für die Champions Hockey League.“

Manuel Wiederer (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir sind gut gestartet. Im Mitteldrittel sind wir dann am Ende aber ein wenig von unserem Spiel abgewichen. Im Großen und Ganzen war es jedoch eine gute Leistung und wir haben verdient gewonnen. Wir sind glücklich, dass wir den zweiten Tabellenplatz gesichert haben. In den letzten beiden Partien werden wir weiter alles geben.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Grizzlys Wolfsburg 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Müller, Wissmann (C); Niemeläinen, Smith; Geibel, Galipeau; Panocha – Noebels (A), Boychuk (A), Pföderl; Tiffels, Fontaine, Ronning; Veilleux, Kirk, Bergmann; Hördler, Wiederer, Mik – Trainer: Serge Aubin

Grizzlys Wolfsburg: Weitzmann (Strahlmeier) – Möser, Pfohl; Melchiori, O’Connor; Button, Ramage; Martinovic – Veber, Varone, Schinko; White, Miele, Machacek; Chrobot, Kaspick, Lambert; Ruckdäschel, Fauser, Dumont – Trainer: Mike Stewart

Tore

1:0 – 09:29 – Ronning (Pföderl, Veilleux) – PP1

2:0 – 11:05 – Bergmann (Kirk, Veilleux) – EQ

3:0 – 13:46 – Wiederer (Müller) – EQ

3:1 – 14:09 – Kaspick (Ramage) – EQ

3:2 – 21:03 – O’Connor (White, Schinko) – PP1

4:2 – 21:42 – Pföderl (Ronning, Wissmann) – PP1

4:3 – 47:40 – Miele (Button, White) – EQ

5:3 – 57:31 – Ronning – EN

6:3 – 59:28 – Wiederer (Tiffels) – SH1, EN

Strafen Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4) Minuten – Grizzlys Wolfsburg: 14 (8, 6, 0) Minuten

Schiedsrichter Sirko Hunnius, David Cespiva (Wayne Gerth, Marcus Höfer)

Zuschauer 14.200

