CHL – Kölner Haie gewinnen weiteres „Auswärtsspiel“ – 3:1 gegen den Klagenfurter AC

Krefeld. (MR) Die Kölner Haie, die ihr zweites Heimspiel der CHL ausgelagert in der Yayla Arena in Krefeld austragen mussten wegen anderweitiger Hallenbelegung, konnten dann hier kein Ausverkauft melden. Nach Siegen gegen Salzburg, Tampere und Göteborg trafen sie heute auf den KAC Klagenfurt.

Nach dem Heimsieg vor ausverkaufter Lanxess Arena taten sich heute die Haie im Startabschnitt sehr schwer, überhaupt ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Österreich standen dicht am Mann und hatten offenbar ihre Hausaufgaben gemacht. Sie ließen die Kölner Top-Reihe um Neuzugang Marcel Noebels kaum zum Zug kommen. Auch die erste und einzige Strafe im ersten Durchgang konnte der KAC schadlos herunterkillen. Nationalspieler Clemens Unterweger traf mit sattem Schuss gegen Felix Brückmann, nachdem die Rotjacken sich mehrfach für längere im Angriffsdrittel aufhalten konnten (8.). Die beste Szene hatten die Haie, als sie sich in der Schlussphase erstmalig für etwas länger festsetzen konnten. Doch zum Abschluss kam es nicht, weil Louis-Marc Aubry an den Pfosten gedrückt wurde und damit das Tor aus der Verankerung gehoben wurde. Auch vorher ein Alleingang von Frederik Storm über die linke Seite fand nicht zum Ziel – hier hatte HSR André Schrader einfach im Weg gestanden…

Schwache Schiedsrichterleistungen prägen das zweite Drittel

Den zweiten Durchgang begannen die Haie druckvoller und konnten sich nun ihrerseits mehrfach festsetzen und die Scheibe laufen lassen. Es bedurfte aber einer Überzahl, dass sie Sebastian Dahm zum Ausgleich überwinden konnten, und Topscorer Noebels hatte seine Aktien an dem Treffer durch Patrick Russell (24.). Weitere Chancen hüben wie drüben, Klagenfurt hatte die erneute Führung auf der Kelle, doch ein 3 auf 1 kam nicht zum Abschluss. Auch die Haie überstanden eine Unterzahl, ehe zum Drittelende nochmals ein Österreicher auf das Sünderbänkchen musste. Hier spielte nach Bullygewinn zwar erst der Gast, ehe die Domstädter ins Drittel und die Aufstellung kamen. Und nochmals erfolgreich waren – die gleiche Formation, die auch schon für den ersten Treffer gesorgt hatte (39.).

Früh im dritten Durchgang jubelte die Kölner Anhängerschaft erneut, nach sattem Schuss von Valtteri Kemiläinen zappelte der Puck im Netz. Die Gäste hatten allerdings eine Torhüterbehinderung gesehen, weil Russell am Torkreis die Sicht genommen, etwas auf der Linie gestanden hatte. Nach Videostudium gaben die Unparteiischen der Challenge recht und den Treffer nicht – sehr zum Unmut der Fans, vor allem, als die Szene nochmals in SloMo über den Würfel gelaufen war. Aber es waren ja noch gut 19 Minuten zu spielen. Die Kärntner bemüht, an den ersten Abschnitt anzuknüpfen. Es gab die eine oder andere Strafe, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. Es ging bereits in die Schlussphase, die Rheinländer mauerten nur noch oder befreiten – aber bloß nicht zum Icing. Marco Münzenberger, der oftmals gut seinen Körper eingesetzt hatte, konnte das Spielgerät im Angriffsdrittel halten, bis die Kollegen gewechselt hatten. Dann ging es schnell, und Noebels zirkelte aus spitzem Winkel den Puck in die Ecke zum Endstand von 3:1. Daran änderte auch die Herausnahme von Dahm für den sechsten Feldspieler nichts mehr. Die Fans intonierten bei der Ehrenrunde „Auswärtssieg, Auswärtssieg“.

Damit stehen die Kölner Haie bei ihrer ersten CHL-Teilnahme seit 12 Jahren nach vier Spielen bereits sicher in der K.O.-Runde.



Es spielten:

KEC – 90 Felix Brückmann – 47 Veli-Matti Vittasmäki, 13 Valtteri Kemiläinen – 92 Marcel Noebels (TS), 89 Gregor MacLeod, 63 Patrick Russell; 57 Brady Austin, 94 Robin Press – 19 Frederik Storm, 61 Markus Ljungh, 46 Kevin Niedenz; 17 Jan Luca Sennhenn, 91 Moritz Müller – 9 Maximilian Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 71 Daniel Fischbuch; 7 Carlos Händel – 29 Tim Fleischer, 77 Ryan MacInnis, 65 Marco Münzenberger

KAC – 32 Sebastian Dahm – 92 Clemens Unterweger, 82 Thimo Nickl – 16 Simeon Schwinger, 7 Jan Muršak, 8 Nick Petersen; 28 Mattias Göransson, 41 Jesper Jensen Aabo – 90 Matthew Fraser, 74 Travis St. Denis, 98 Daniel Obersteiner; 3 William MacKinnon, 64 Maximilian Preiml – 89 Raphael Herburger (TS), 27 Thomas Hundertpfund, 81 Finn Van Ee; 39 Filip Simovic – 45 Ben Öfner, 21 Niclas Micelli, 6 Tobias Sablattnig



Die Tore erzielten:

0:1 (07:05) Unterweger (Herburger, Nickl)

1:1 (23:56) Russell (Noebels, MacLeod) PP1

2:1 (38:52) Russell (Noebels, MacLeod) PP1

3:1 (57:46) Noebels (Sennhenn, MacLeod)

Schiedsrichter: 23 Daniel Todam, 5 André Schrader (59 Jonas Reinold, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: KEC – 4 Min.; KAC – 12 Min.

Zuschauer: 4628

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