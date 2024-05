CHL-Gegner der deutschen Teams stehen fest

Berlin. (PM Eisbären / EM) Die Eisbären Berlin kennen ihre Gegner in der Vorrunde der Champions-Hockey-League-Saison 2024/25. Die Berliner treffen in der europäischen Königsklasse...

Berlin. (PM Eisbären / EM) Die Eisbären Berlin kennen ihre Gegner in der Vorrunde der Champions-Hockey-League-Saison 2024/25.

Die Berliner treffen in der europäischen Königsklasse auf Dynamo Pardubice und Sparta Prag aus Tschechien, Dänemarks Titelträger SønderjyskE Vojens, Fribourg-Gotteron aus der Schweiz, die Växjo Lakers aus Schweden sowie Polens Meister Unia Oświęcim. Dies ergab die Auslosung im Rahmen der IIHF Weltmeisterschaft in Prag. Die neue CHL-Spielzeit startet am 5. September.

Dynamo Pardubice hat sich als Hauptrundensieger in der tschechischen Extraliga für die Champions Hockey League qualifiziert. Sparta Prag, die Växjö Lakers und der HC Fribourg-Gotteron sicherten sich die Teilnahme jeweils als Zweitplatzierter nach der regulären Saison. Vojens und Auschwitz nehmen beide als nationaler Meister an der Königklasse teil.

Der Hauptstadtclub wird die Mannschaften aus Pardubice, Prag und Vojens in der heimischen Uber Arena empfangen. Auswärts werden die Eisbären im schwedischen Växjö, beim HC Fribourg-Gotteron in der Schweiz sowie im polnischen Auschwitz antreten. Die genaue Terminierung der Partien erfolgt in den nächsten Wochen.

„Wir freuen uns auf die neue Saison in der Champions Hockey League. Die Auslosung ergab spannende Partien gegen interessante Gegner. Durch den neuen Modus kann jeder einzelne Punkt ausschlaggebend für die Abschlusstabelle sein. Das sorgt für Spannung. Wir haben das Ziel, uns für die K.o.-Phase zu qualifizieren“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Auslosung.

Zur letzten Saison hatte die Champions Hockey League eine Modusänderung beschlossen. Anstelle einer Gruppenphase treffen die Mannschaften nun auf sechs unterschiedliche Gegner. Die Teams treten jeweils einmal gegeneinander an. Alle Mannschaften werden in einer Gesamttabelle aufgeführt. Die besten 16 Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase, welche weiterhin in einem Hin- und Rückspiel ausgetragen wird. Das Finale am 18. Februar 2025 wird ebenfalls wie früher in einem Spiel entschieden.

Straubing trifft auf den schwedischen Meister, Bremerhaven auf SonderjyskE

Die Straubing Tigers, die zum zweiten Mal am Europapokal-Wettbewerb teilnehmen, treffen im heimischen Eisstadion am Pulverturm auf den schwedischen Meister Skellefteå AIK, auf den HC Dynamo Pardubice aus der tschechischen Tipsport Extraliga und auf den dänischen Meister SønderjyskE Vojens. Auswärtsspiele bestreiten die Niederbayern gegen die ZSC Lions Zurich, amtierender schweizer Meister, den HC Fribourg-Gottéron (ebenfalls aus der Schweizer National League), sowie den polnischen Meister Unia Oświęcim.

Vizemeister Fischtown Pinguins trifft auf Titelverteidiger Servette Genf (Schweiz), Skelleftea AIK aus Schweden, Sparta Prag (Tschechien), SonderjyskE (Dänemark) und Rouen (Frankreich).

Der Spielplan wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.