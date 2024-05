CHL fÃ¼hrt neue visuelle IdentitÃ¤t ein

Zug. (PM CHL) Im Vorfeld der zehnten Saison von Europas größtem Klub-Eishockeywettbewerb hat die Champions Hockey League eine auffällige neue visuelle Identität eingeführt, mit...

Zug. (PM CHL) Im Vorfeld der zehnten Saison von Europas größtem Klub-Eishockeywettbewerb hat die Champions Hockey League eine auffällige neue visuelle Identität eingeführt, mit dem Ziel, die Grenzen des europäischen Eishockeys weiter zu verschieben als jemals zuvor.

Die Grundlage des neuen Markendesigns – das Farben, Typografie, grafische Sprache und Bewegungsgrafiken umfasst – ist die hypergeladene Arena. Es bringt eine der auffälligsten Änderungen mit sich, die Überarbeitung der Farbpalette, bei der einige der traditionellen Champions-Hockey-League-Farbtöne abgeschafft und ein angepasstes CHL-Rot und ein völlig neues CHL-Lila eingeführt werden. Sekundärfarben sorgen für Lebendigkeit, Energie, Kraft und Intensität und dienen als Akzente zu den Primärfarben.

Die neue visuelle Identität fängt die Energie, Emotionen und die rohe Kraft von Europas bestem Eishockey ein. Es ist lebendig und elektrisiert die Atmosphäre, während es im Rhythmus, Lärm und Drama des Spiels spielt.

Bei all den Neuheiten ist jedoch ein dominantes Bild geblieben – das CHL-Logo. Das Logo wird nicht nur erhalten bleiben, es diente während des Designprozesses auch als äußerst wichtiger Bezugspunkt und viele Hinweise spiegeln seine scharfen Kanten und die sechseckige Form wider.

Und zu diesem Thema ist es von größter Bedeutung, das besondere Jubiläumslogo vorzustellen, das an die 10-jährige Jubiläumssaison der Champions Hockey League erinnert und während der gesamten Saison 2024/25 präsent sein wird.

„Die neue Identität spiegelt unsere Konkurrenz authentischer wider und fängt die Spannung, Dynamik und Intensität des CHL-Eishockeys ein“, sagte Philip Schuler, CHL Marketing & Events Director, über die neue visuelle Identität. „Die neue Schriftart, die neuen Farben und die neue visuelle Identität bringen einen neuen, frischen und vielleicht unerwarteten Ansatz in die Hockeybranche – wir freuen uns riesig, unsere neue Identität in den Arenen in ganz Europa zu sehen!“ fügt er hinzu.