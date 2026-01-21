CHL-Finale 2026 in Göteborg

Zug. (PM CHL) Der Kampf um die beiden Finalisten für die europäische Trophäe ist entschieden: In einem rein schwedischen Duell trifft Frölunda Göteborg am 3. März 2026 im Finale der Champions Hockey League auf Luleå Hockey.

Das diesjährige Finale findet im Scandinavium in Göteborg (Schweden) statt, da Frölunda sich den Heimvorteil durch die bessere Gesamtpunktzahl in der CHL-Saison 2025/26 sicherte. Frölunda Göteborg erreichte 26 Punkte und lag damit knapp vor Luleå Hockey, die die Saison mit 25 Punkten beendeten. Die genaue Anstoßzeit wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Es ist das zweite Mal in der Geschichte der CHL, dass diese beiden schwedischen Teams im Finale aufeinandertreffen, und das achte Mal insgesamt. Das erste Mal geschah es in der Premierensaison der CHL 2014/15, als Luleå Hockey Frölunda Göteborg mit 4:2 besiegte und sich den Titel sicherte. Mehr als ein Jahrzehnt später kämpfen dieselben beiden Vereine erneut um die europäische Trophäe.

