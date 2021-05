CHL: Berlin in Topf 1, Bremerhaven in Lostopf 4

Zürich. (PM CHL) Nach dem sportlichen Abschluss in den einzelnen Ligen und der Auflistung der qualifizierten Teams für die Saison 2021/22, kann die Champions...

Zürich. (PM CHL) Nach dem sportlichen Abschluss in den einzelnen Ligen und der Auflistung der qualifizierten Teams für die Saison 2021/22, kann die Champions Hockey League nun die Einteilung für die Auslosung der Gruppenphase bekannt geben.

Lukko Rauma holte gestern zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Liiga-Titel und die Växjö Lakers gewannen diese Woche ihren dritten SHL-Titel, was bedeutet, dass alle teilnehmenden Ligen beendet sind und die Qualifikation für die Gruppenphase nun abgeschlossen ist.

Die teilnehmenden Teams wurden entsprechend den Erfolgen in ihren nationalen Ligen und der Stellung der jeweiligen Liga in der CHL-Rangliste in die Töpfe 1 bis 5 eingeteilt.

So sehen die Lostöpfe aus