CHL-Auftakt: „Altmeister-Duell“ Red Bulls gegen Kölner Haie

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet morgen, Donnerstag, in der Champions Hockey League das erste Spiel der neuen Saison und erwartet die Kölner Haie in der Eisarena Salzburg (19:15 Uhr, Sporteurope.tv).

Es ist das erste von zwei Heimspielen, am Samstag gastiert Liberec in Salzburg.

Ausgangslage

Zunächst gilt der Fokus aber nur dem Auftaktspiel, das mit den Kölner Haien gleich den ersten starken Gegner nach Salzburg bringt. Die Rheinländer hatten in der letzten Saison die DEL-Hauptrunde überlegen gewonnen, sind dann später im Halbfinale ausgeschieden. Jetzt kommt der zweifache DEL-Champion (1994/95 und 2002) und insgesamt achtfache deutsche Meister nach Salzburg und fordert erstmals die Red Bulls in der CHL heraus.

In der europäischen Königsklasse sind die Kölner Haie erst zum zweiten Mal vertreten. Bei der Premieren-Saison der CHL 2014/15 war nach der Gruppenphase – damals wurde die Vorrunde in Vierergruppen gespielt – mit zwei Siegen und vier Niederlagen Endstation. Für die Red Bulls ist es die elfte CHL-Saison, im letzten Jahr erreichten sie das Achtelfinale.

Red Bulls bereit für die Kölner Haie

Nach vier Spielen in der Pre-Season erfolgt nun also der scharfe Start in die neue Saison. Die Red Bulls haben nach dem letztjährigen Viertelfinal-Aus in der heimischen Meisterschaft und einem langen Sommer mit intensiver Vorbereitung viele neue Spieler ins Team integriert, die von einem neuen Head Coach – Alan Letang – in die Saison 2026/27 geführt werden. Besonders bei den beiden Spielen beim Red Bulls Salute vor knapp zwei Wochen in Zell am See haben die Salzburger bereits ihren Charakter gezeigt und sich der Performance schon stark angenähert, die ihr Spiel unter der neuen Trainerriege prägen soll. Gegen die Kölner Haie wollen sich die Red Bulls weiter steigern, sind sich aber der großen Aufgabe, die mit dem deutschen Hauptrundensieger der letzten DEL-Saison auf sie zukommt, bewusst.

Duell der ‚Altmeister‘

Was den Red Bulls Thomas Raffl, ist den Kölnern Moritz Müller. Der 39-jährige Verteidiger geht mit den Haien in seine 24. DEL-Saison (!), davon die letzten acht Jahre als Kapitän. Im Moment hält er bei 1.183 DEL-Spielen, was nur noch von seinem früheren Teamkollegen Mirko Lüdemann, der vor zehn Jahren mit 1.197 Spielen seine Karriere beendet hat, übertroffen wird. Zum Vergleich: Thomas Raffl, der 40-jährige Kapitän der Red Bulls, hält im Moment bei 1.017 Ligaspielen. Nur übertroffen vom ehemaligen Teamkollegen Thomas Koch, der seine Karriere vor drei Jahren beendet hat.

Personalsituation

Der Kapitän der Red Bulls, Thomas Raffl, ist wieder fit und wird am Donnerstag sein erstes Saisonspiel bestreiten, nachdem er aufgrund einer Verletzung alle Pre-Season-Spiele verpasst hat. Nicht im Aufgebot stehen Fabian Baumann (krank) und Florian Baltram (Unterkörperverletzung).

Statement Thomas Raffl „Wir wollen die bestmögliche Leistung zeigen. Vielleicht ist es sogar von Vorteil, gleich zu Beginn solche hochkarätigen Mannschaften als Gegner zu bekommen, weil man gleich mit dem richtigen Respekt ins Spiel startet. Und wir uns darauf konzentrieren müssen, die Grundlagen unseres Systems von Anfang an richtig auszuführen. In der CHL haben wir in den letzten zehn Jahren die Erfahrung gemacht, dass jede Mannschaft gutes Eishockey spielt. Das ist mit den Kölner Haien nicht anders. Wenn wir unser A-Game aufs bringen, haben wir aber auch in jedem Spiel eine Chance.“

Kölns Trainer Thomas Berglund wird auf der Homepage der Haie zitiert: „Wir nehmen die CHL ernst und wollen diese Spiele gewinnen. Es ist ein großartiger Wettbewerb, weil wir auf die besten Mannschaften aus verschiedenen Ländern treffen und uns mit neuen Gegnern und Herausforderungen messen können. Daher freuen wir uns sehr auf den Start in Salzburg und Tampere. Natürlich ist die DEL für uns die Nummer eins, aber die CHL ist eine großartige Möglichkeit, uns mit den besten Teams Europas zu messen und zu zeigen, was wir können.“

Und weiter: „Wir wollen aggressiv und gemeinsam forechecken, um schnell wieder den Puck zu haben. Als Mannschaft willst du, so oft es geht, den Puck haben und damit das Spiel kontrollieren. Das System sitzt noch nicht perfekt – und das muss es zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Es ist ein Prozess über die gesamte Saison. Man darf nie zu zufrieden sein und muss in jedem Spiel daran arbeiten.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Kölner Haie

Do, 03.09.2026 | Eisarena Salzburg, 19:15 Uhr

Sporteurope.tv

CHL | Regular Season der Red Bulls

Do, 03.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Kölner Haie | 19:15

Sa, 05.09.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Bílí Tygři Liberec | 19:15

Fr, 11.09.2026 | Växjö Lakers vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

So, 13.09.2026 | Rögle Ängelholm vs. EC Red Bull Salzburg | 15:00

Mi, 07.10.2026 | EC Red Bull Salzburg vs. Eisbären Berlin | 20:20

Di, 13.10.2026 | Skellefteå AIK vs. EC Red Bull Salzburg | 19:00

484 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht