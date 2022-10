CHL-Achtelfinale: Red Bulls starten mit Heimspiel gegen den EV Zug

München. (PM Red Bulls) Die Playoff-Paarungen in der europäischen Königsklasse sind bereits seit vergangenem Donnerstag bekannt, nun hat die CHL die exakten Termine festgelegt....

Demnach startet Red Bull München mit einem Heimspiel in das Achtelfinale der Champions League gegen den schweizerischen Meister EV Zug. Am 15. November (19:30 Uhr) findet das Hinspiel im Olympia-Eisstadion statt, acht Tage später kommt es zum Rückspiel in der Schweiz (23. November | 19:45 Uhr).

Das Duell mit dem EVZ wird „sicherlich äußerst schwer werden“, meinte Kapitän Patrick Hager im Anschluss an die Auslosung in Zürich. Zug hat die Gruppenphase mit 17 von 18 möglichen Punkten sowie einem Torverhältnis von +18 abgeschlossen und steht zum insgesamt fünften Mal in den Playoffs der Champions League. Seit der Gründung der europäischen Königsklasse im Jahr 2014 hat sich Zug als eines von nur drei Teams (Tappara Tampere, Frölunda HC) stets einen Startplatz gesichert.

Die Achtelfinalspiele im Überblick:

15. November | 19:30 Uhr | Red Bull München vs. EV Zug

23. November | 19:45 Uhr | EV Zug vs. Red Bull München

Alle Termine bis zum Finale

Achtelfinale:

15. November 2022 (Hinspiel)

23. November 2022 (Rückspiel)

Viertelfinale:

6./7. Dezember 2022 (Hinspiel)

13. Dezember 2022 (Rückspiel)

Halbfinale:

10./11. Januar 2023 (Hinspiel)

17./18. Januar 2023 (Rückspiel)

Finale:

18. Februar 2023