Chicago Blackhawks planen eine besondere Geste an Jonathan Toews

Chicago. (EM) Eine großartige NHL-Karriere ging im Juni zu Ende.

Jonathan Toews (38) gab am 19. Juni seinen Rücktritt bekannt. Die letzte Saison 2025/26 verbrachte er bei seinem Heimatverein, den Winnipeg Jets.

Er war letztes Jahr nach zwei Jahren Pause aufgrund gesundheitlicher Probleme in die NHL zurückgekehrt. In seiner letzten Saison absolvierte Toews alle 82 Spiele und erzielte dabei 11 Tore und 18 Assists für die Jets.

Bei den Chicago Blackhawks spielte Jonathan Toews insgesamt 16 Jahre von 2007 – 2023.

Nun machen Gerüchte die Runde, dass man Jonathan Toews bei den Blackhawks einen besonderen Abschied bereiten möchte. Er soll mit einem Vertrag für einen Tag ausgestattet werden, um sich in Chicago gebührend zu verabschieden. Das Angebot soll stehen.

Chicagos Generalmanager Kyle Davidson wollte diese Idee aber (noch) nicht bestätigen und erklärte, dass ihm noch keine konkreten Pläne vorliegen.

„Wir werden sicher Neuigkeiten verkünden, sobald es etwas zu verkünden gibt. Aber wie ich schon bei Patrick Kane gesagt habe: Jonathan bleibt ein Blackhawk fürs Leben, angesichts all seiner Verdienste um diese Stadt“, so Davidson.

Jonathan Toews gewann als Kapitän der Blackhawks 2010, 2013 und 2015 den Stanley Cup. Nun könnte er sich sogar noch als Blackhawk endgültig in den Hockey-Ruhestand verabschieden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jonathan Toews @ Elite Prospects

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