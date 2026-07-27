Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Chicago Blackhawks planen eine besondere Geste an Jonathan Toews
! +NHL

Chicago Blackhawks planen eine besondere Geste an Jonathan Toews

27. Juli 20261 Mins read44
Share
Jonathan Toews - © Jonathan Kozub/NHLI via Getty Images
Share

Chicago. (EM) Eine großartige NHL-Karriere ging im Juni zu Ende.

Jonathan Toews (38) gab am 19. Juni seinen Rücktritt bekannt. Die letzte Saison 2025/26 verbrachte er bei seinem Heimatverein, den Winnipeg Jets.

Er war letztes Jahr nach zwei Jahren Pause aufgrund gesundheitlicher Probleme in die NHL zurückgekehrt. In seiner letzten Saison absolvierte Toews alle 82 Spiele und erzielte dabei 11 Tore und 18 Assists für die Jets.

Bei den Chicago Blackhawks spielte Jonathan Toews insgesamt 16 Jahre von 2007 – 2023.

Nun machen Gerüchte die Runde, dass man Jonathan Toews bei den Blackhawks einen besonderen Abschied bereiten möchte. Er soll mit einem Vertrag für einen Tag ausgestattet werden, um sich in Chicago gebührend zu verabschieden. Das Angebot soll stehen.

Chicagos Generalmanager Kyle Davidson wollte diese Idee aber (noch) nicht bestätigen und erklärte, dass ihm noch keine konkreten Pläne vorliegen.
„Wir werden sicher Neuigkeiten verkünden, sobald es etwas zu verkünden gibt. Aber wie ich schon bei Patrick Kane gesagt habe: Jonathan bleibt ein Blackhawk fürs Leben, angesichts all seiner Verdienste um diese Stadt“, so Davidson.

Jonathan Toews gewann als Kapitän der Blackhawks 2010, 2013 und 2015 den Stanley Cup. Nun könnte er sich sogar noch als Blackhawk endgültig in den Hockey-Ruhestand verabschieden.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jonathan Toews @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

141
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Dominik Luft verstärkt die Ratinger Ice Aliens!

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +NHLTransfer-News

Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar: Patrick Kane kehrt zu den Blackhawks zurück!

Chicago. (PM Blackhawks) Patrick Kane unterzeichnete am Donnerstag einen Zweijahresvertrag über 16...

By25. Juli 2026
! +90 Jahre Eishockey in SchönheideSchönheider Wölfe

1936–2026: 90 Jahre Eishockey in Schönheide – Teil 4 1966–1975: Eiszeit mit Ausdauer: Wie Schönheide seine Tradition bewahrte

Schönheide. (PM Wölfe) Nicht jedes Jahrzehnt einer Vereinsgeschichte ist von Titeln, Aufstiegen...

By24. Juli 2026
! +KHLSchweden

Nach dem „Wechsel-Wirbel“ meldet sich Linus Weissbach erstmals zu Wort: „Habe lange über Entscheidung nachgedacht“

Göteborg. (EM) Vor knapp drei Wochen sorgte sein Wechsel für eine Menge...

By22. Juli 2026
! +Nachwuchs

Sportlicher Stab ist so breit und so hochwertig aufgestellt,wie noch nie! Die Junghaie machen den nächsten Schritt!

Köln. (PM Haie) Drei Monate ist es jetzt her, dass die U17...

By21. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten