Cheyne Matheson verlÃ¤ngert Vertrag um zwei Jahre

Erding. (PM Gladiators) Großartige Nachrichten für alle Fans der Erding Gladiators: Cheyne Matheson bleibt dem Team treu und hat seinen Vertrag gleich um zwei weitere Jahre verlängert!

Damit geht der sympathische Kanadier in seine dritte und vierte Saison in Erding – und setzt seine Erfolgsgeschichte im grün-weißen Trikot fort.

Unvergessen bleibt sein legendärer 3:2-Siegtreffer im siebten Finalspiel gegen den EHC Königsbrunn, mit dem er sich endgültig einen Platz in der Geschichte des Erdinger Eishockeys gesichert hat. Matheson hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur sportlich, sondern auch menschlich als absoluter Publikumsliebling etabliert und fühlt sich in Erding längst heimisch.

Seine Bilanz der vergangenen Spielzeit spricht für sich: In 48 Partien erzielte Matheson 41 Tore und bereitete 37 Treffer vor – eine herausragende Leistung, die seine Bedeutung für das Team eindrucksvoll unterstreicht.

„Cheyne hat gerade in den Play-offs gezeigt, welch wichtiger Spieler er für uns ist. Er gibt immer alles für das Team – auf und neben dem Eis. Wir freuen uns sehr, dass er gleich um zwei weitere Jahre verlängert hat. Wir arbeiten eifrig am Kader und können in den nächsten Tagen sicherlich weitere Verlängerungen bekannt geben“, erklärt David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

