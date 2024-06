Cheyne Matheson: “Ich bleibe ein Erdinger”

Erding. (PM Gladiators) Große Freude im Lager der Erding Gladiators. Der 32-jährige Kanadier Cheyne Matheson hat seinen Vertrag in der Herzogstadt verlängert. In der...

Erding. (PM Gladiators) Große Freude im Lager der Erding Gladiators.

Der 32-jährige Kanadier Cheyne Matheson hat seinen Vertrag in der Herzogstadt verlängert. In der letzten Saison schoss der 32-jährige in 32 Spielen 35 Tore und war an weiteren 23 Treffer direkt beteiligt.

“Mit Cheyne haben wir einen der stärksten Stürmer der Liga in unseren Reihen. Er hat letzte Saison menschlich wie sportlich mehr als überzeugt und sich so für einen neuen Vertrag empfohlen. Er ist ein absoluter Teamplayer, weshalb wir unbedingt mit ihm weiter machen wollten”, so Gladiators Trainer Thomas Daffner.

“Stadt, Team, Fans, Organisation – alles ist nahezu perfekt. Ich fühle mich sehr wohl. Obwohl ich Angebote von höherklassigen Vereinen hatte, war mein Wunsch in Erding zu bleiben. Das Potential hier ist enorm. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Gladiators Fans viel zu Feiern haben. Am besten die Meisterschaft”, sagt der in Wheatley, Ontario geborene Matheson.