Chetik will aus der Heimat nicht weg

Neuwied. (PM EHC) Wer Tom Chetik bei der Erklärung zuhört, warum er beim EHC Neuwied bleibt, bekommt Gänsehaut.

Hier spricht ein junger Eishockeyspieler, bei dem der Heimatverein einen Platz ganz tief im Herzen besitzt. „Ich habe in der abgelaufenen Saison gemerkt, dass es schön ist, wieder zu Hause zu sein und dass ich nirgends anders spielen möchte und hier nicht weg will. Als ich während meiner Verletzung in den Play-offs auf der Bank stand, war das alles mit dem Zusammenhalt und der Unterstützung faszinierend. Ich habe gemerkt, dass ich hier richtig bin“, sagt der 19-Jährige, der zuvor sieben Jahre lang im Nachwuchs der Kölner Haie gespielt hatte. „So viel Spaß wie in der letzten Saison hatte ich noch nie am Eishockey. Die Unterstützung war riesig und wir haben uns im Team unglaublich gut verstanden.“

Dass sich der Stürmer beim EHC wohlfühlt, war ihm auf dem Eis anzumerken. Bei jedem Wechsel gab er Vollgas, scheute keinen Zweikampf. Allerdings hätte es insgesamt mehr Eiszeit sein können. Zwei lange Verletzungen nahmen ihn raus. „Das war die einzige Schattenseite“, blickt er zurück. „Jetzt bereite ich mich so gut es geht darauf vor, dass mir so etwas nicht noch einmal passiert.“