Cheftrainer Kevin Gaudet kennt ihn sehr gut: EC Bad Nauheim verpflichtet Allan McPherson

Bad Nauheim. (PM EC BN) Der EC Bad Nauheim hat den kanadischen Stürmer Allan McPherson für die Saison 2026/27 verpflichtet.

Der 35-Jährige wechselt von den Hannover Scorpions in die DEL2 und wird künftig das Trikot der Roten Teufel tragen.

McPherson gehörte in den vergangenen Jahren zu den prägenden Spielern der Oberliga Nord. Als langjähriger Kapitän der Hannover Scorpions überzeugte der Offensivspieler regelmäßig als Leistungsträger und Scorer. In der abgelaufenen Saison sammelte er in insgesamt 52 Pflichtspielen 77 Scorerpunkte (24 Tore, 53 Assists) und zählte damit erneut zu den produktivsten Angreifern der Liga.

Der gebürtige Kanadier aus Kinburn freut sich auf seine erste Station in der DEL2: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison für den EC Bad Nauheim aufzulaufen. Ich habe bereits viel Gutes über die Fans gehört und konnte die Stadt inzwischen auch persönlich kennenlernen. Bad Nauheim macht einen sehr positiven Eindruck auf mich. Jetzt freue ich mich darauf, dass die Vorbereitung beginnt und die Saison startet.“

Für Cheftrainer Kevin Gaudet ist die Verpflichtung des erfahrenen Angreifers ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung: „Allan ist ein Spieler, den ich sehr gut kenne. Wir haben in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet und er bringt viel Erfahrung, Qualität und Führungsstärke mit. Er wird unserem Team sowohl auf als auch neben dem Eis helfen.“

McPherson kann auf eine erfolgreiche Karriere in Europa zurückblicken. Zu seinen größten Erfolgen zählt die Meisterschaft mit dem slowakischen Erstligisten HKM Zvolen im Jahr 2021, als er gleichzeitig Topscorer seines Teams war.

Der Angreifer wird zum Start der Saisonvorbereitung in Bad Nauheim erwartet und künftig mit der Rückennummer 9 auflaufen

Seine Karriere in Zahlen

Source: Allan McPherson @ Elite Prospects

313 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro