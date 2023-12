Cheftrainer gefunden, KapitÃ¤n verlÃ¤ngert: EHC Winterthur stellt Weichen fÃ¼r die neue Saison

Artikel anhören Winterthur. (PM EHC) Mit der Vertragsverlängerung von Captain Anthony Staiger und der Ernennung von Frédéric Rothen zum neuen Cheftrainer geht der EHC...

Winterthur. (PM EHC) Mit der Vertragsverlängerung von Captain Anthony Staiger und der Ernennung von Frédéric Rothen zum neuen Cheftrainer geht der EHC Winterthur erste Schritte in Richtung Saison 2024/25.

Captain Anthony Staiger wird dem EHC Winterthur für zwei weitere Saisons erhalten bleiben. Der 30-jährige Stürmer wird auch in den kommenden Spielzeiten für die Eulachstädter stürmen. Staiger nimmt 2024/25 seine zwölfte Saison in Winterthur in Angriff. Sportchef Christian Weber zur Verlängerung: „Wir sind erfreut, dass Anthony auch zukünftig mit uns den Winterthurer Weg gegen will. Er ist für uns ein wichtiger Teil der Mannschaft.“

Zudem konnte die Position des Cheftrainers besetzt werden. Ab sofort und auch in der nächsten Saison wird Frédéric „Frédy“ Rothen für die Geschicke der ersten Mannschaft verantwortlich sein. Rothen übernimmt die Funktion per sofort von Christian Weber, der ad interim für die Mannschaft verantwortlich war. Weber bleibt dem EHC Winterthur in der Funktion als Sportchef erhalten.

Der 47-jährige Rothen war als Spieler auf höchster Stufe erfolgreich und amtete vor seinem Engagement in Winterthur in diversen Trainerfunktionen beim EHC Kloten und beim HC Ajoie. Seit der Saison 2022/23 ist Frédy Rothen als Assistenztrainer beim EHC Winterthur tätig.

Der EHC Winterthur freut sich über den Verbleib von Staigi und Frédy in Winterthur!