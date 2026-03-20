Chefcoach Henry Thom bleibt bei den Ice Dragons – Tom Banach wechselt aus Erfurt nach Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat auf der Abschlussveranstaltung zur Saison 2025/26 eine wichtige Personalie für die kommende Spielzeit vermeldet.

Henry Thom bleibt Chefcoach der Ice Dragons und geht somit in sein drittes Jahr beim HEV.

2024 übernahm er die Ostwestfalen und führte sie zweimal hintereinander in die Oberliga-PlayOffs. Nachdem die Werrestädter zuvor immer vorzeitig in der Hauptrunde gescheitert waren, stellte Henry Thom ein Team mit vielen jungen Spielern zusammen, welches auf Anhieb positiv überraschte. Immer wieder warnte Herfords Coach jedoch davor, dass die zweite Spielzeit trotz weniger Kaderveränderungen deutlich schwieriger werden würde. Dieses bewahrheitete sich dann auch in der soeben abgelaufenen Spielzeit, doch am Ende gelang erneut der Sprung unter die Top 8. Nach dem Überraschungserfolg in der Saison 2024/25 ist das erneute Erreichen der PlayOffs mindestens genauso hoch anzusiedeln und bestätigte die positive Entwicklung der Ice Dragons in den vergangenen beiden Jahren.

„Die beiden Spielzeiten verliefen sehr unterschiedlich, auch wenn am Ende das Ergebnis sehr ähnlich war. Nachdem im ersten Jahr vieles von alleine ging, mussten wir in dieser Saison enorm hart für den Erfolg arbeiten. Als Trainer war meine Aufgabe jetzt eine ganz andere als zuvor und sehr viel fordernder. Ich habe zwar immer daran geglaubt, dass wir trotz der langen Niederlagenserie in der Hauptrunde noch in die PlayOffs einziehen können, doch nach der Heimniederlage gegen Herne gegen Ende der Zwischenrunde hatte ich tatsächlich eine Nacht lang Zweifel. Aber nur sehr kurz. Ich fand es in dieser Saison bemerkenswert, wie sehr und wie lautstark uns die Fans unterstützt haben. Auch bei der hohen Heimspielniederlage gegen Deggendorf haben uns die Zuschauer enorm gepusht und das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei allen Spielern mit Sicherheit noch lange im Gedächtnis. Dafür vielen Dank an unsere tollen Ice Dragons-Fans“, so Henry Thom, der sich nun ein wenig Erholung verdient hat, gedanklich aber die kommende Spielzeit längst vorbereitet.

Der Herforder Eishockey Verein ist froh, dass Henry Thom auch in der kommenden Saison 2026/27 Chefcoach der Ice Dragons bleibt.

Tom Banach wechselt zu den Ice Dragons

Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Tom Banach den ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Der noch 24jährige Spieler wechselt von den Black Dragons Erfurt nach Ostwestfalen und wird nun das Trikot der Ice Dragons tragen.

Von der Nachwuchsabteilung des ESC Dresden führte der Weg des Herforder Neuzugangs 2020 direkt in die Oberliga Nord zu den schwarzen Drachen aus Thüringen. Dort wurde er zu einer wichtigen Stütze im Erfurter Team, wobei er eine erfolgreiche Umschulung vom Stürmer zum Verteidiger erfuhr und in den vergangenen Jahren die Defensive der Black Dragons stärkte. Insgesamt kommt Tom Banach inzwischen auf 242 Profieinsätze, holte 55 Scorerpunkte bei 14 selbst erzielten Toren.

„Wir bekommen einen Spieler, der vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult wurde und in meinen Augen noch Potential für viel mehr hat. Tom ist groß, physisch sehr präsent und trotz seines noch recht jungen Alters bereits sehr erfahren. Mir ist es auch wichtig, dass wir mit ihm zudem einen Spieler bekommen, der unsere Kabine aufgrund seiner angenehmen Art bereichern wird“, beschreibt Herfords Chefcoach Henry Thom den neuen HEV-Spieler.

Den ostwestfälischen Eishockeyfans ist Tom Banach selbstverständlich aus den zahlreichen Drachenduellen der Vergangenheit ein Begriff, traf er doch in der abgelaufenen Saison gleich doppelt gegen die Ice Dragons.

„In Herford habe ich inzwischen sehr oft gespielt. In den vergangenen Jahren gab es zusätzlich zu den regulären Spielen auch viele Vorbereitungsspiele und in dieser Saison kam noch die Zwischenrunde hinzu. Die Duelle waren immer sehr knapp und auf jeden Fall stimmungsvoll. Die Zuschauer sind ähnlich wie in Erfurt sehr nah am Geschehen und es ist laut in der Halle. Ich habe sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins geführt und das Gesamtpaket passte dann einfach. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und bin auch ein wenig gespannt, da es für mich dann im Sommer von der Großstadt in eine kleinere Stadt gehen wird“, so der Herforder Neuzugang mit Blick auf seinen Wechsel zu den Ice Dragons.

Die ganze Ice Dragons-Familie heißt Tom Banach herzlich willkommen und freut sich, den ersten Neuzugang für die kommende Saison in Herford begrüßen zu dürfen.