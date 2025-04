Chefcoach Heiko Vogler verlaÌˆsst den EVL und wechselt in die DEL

Landshut. (PM EVL) Beim EV Landshut gibt es einen Wechsel auf der Position des Cheftrainers.

Heiko Vogler verlässt den Club nach dreieinhalb Jahren und wird zur kommenden Saison in der PENNY DEL für die Grizzlys Wolfsburg arbeiten – als Co-Trainer unter Chefcoach Mike Stewart, den er aus der gemeinsamen Zeit bei den Augsburger Panthern bestens kennt.

Dort hatte Vogler als Trainer der U20-Mannschaft und sportlicher Leiter des Nachwuchses gearbeitet, ehe er im Dezember 2021 das DEL2-Team des EVL übernahm – als mit damals 37 Jahren jüngster Coach der Liga. Er führte den Eislaufverein in der Saison 2021/22 vom vorletzten Tabellenplatz noch in die Pre-Playoffs.

Danach schaffte der EVL unter Heiko Vogler in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten den Einzug ins Playoff-Viertelfinale, in dem man jeweils knapp und unter dramatischen Umständen am Sprung ins Halbfinale scheiterte. In der Hauptrunde etablierten sich die Rot-Weißen zuletzt mit den Plätzen 4 und 6 im Vorderfeld der Tabelle und konnten sich zweimal in Folge direkt für die Playoffs qualifizieren, was in der extrem ausgeglichenen DEL2 sonst nur den Top-Teams Kassel und Krefeld gelang.

Dementsprechend hat sich der nun scheidende Chefcoach am Gutenbergweg Respekt und Anerkennung erworben. „Ich möchte mich bei Heiko ganz herzlich für seine ebenso leidenschaftliche wie akribische Arbeit für den EVL bedanken“, betont Geschäftsführer Ralf Hantschke. „Er hat dem Team mit modernen Trainings- und Coachingkonzepten viele neue Impulse gegeben und generell mit seiner hohen Motivation in unseren Strukturen belebende Akzente gesetzt. Dass Heikos Arbeit auch andernorts und höherklassig aufmerksam verfolgt wurde, war mir klar. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe in Wolfsburg viel Erfolg sowie persönlich für die Zukunft das Allerbeste!“

„Es ist“, stellt Heiko Vogler fest, „für jeden deutschen Eishockey-Trainer ein Traum, in der DEL arbeiten zu dürfen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich diese Chance nun in Wolfsburg bekommen habe. Das ist auch das Ergebnis der harten Arbeit der letzten dreieinhalb Jahre mit der Mannschaft und dem Staff in Landshut. Ich möchte mich beim gesamten Verein herzlich bedanken, dass man einem jungen Trainer so viel Vertrauen geschenkt hat. Ich möchte mich auch bei allen Spielern bedanken, die unseren Weg in den letzten Jahren mitgegangen sind. Ein besonderer Dank gilt Ralf Hantschke und Michael Imhoff, die immer an mich und unseren Weg geglaubt haben. Es war eine schöne Zeit in Landshut, die mich sehr geprägt hat. Ich wünsche dem EVL für die Zukunft nur das Beste und hoffe, dass im kommenden Jahr der Durchbruch in Richtung Playoff-Halbfinale gelingt.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV