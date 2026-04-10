Chef-Trainer und Sport-Manager Frank Gentges verlängert bei den Ratinger Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Erfolgstrainer bleibt den Ice Aliens glücklicherweise erhalten und geht damit in seine fünfte Saison.

Frank Gentges, der nach eigener Aussage eigentlich nur für ein Jahr nach Ratingen kommen wollte, hat mittlerweile eine Ära bei den Ice Aliens geprägt. In den letzten vier Jahren unter seiner Regie haben seine Teams immer das Endspiel erreicht und je zwei Meisterschaften und Vizemeisterschaften für Ratingen errungen. Unter Berücksichtigung der eher geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten in Ratingen gilt der erreichte sportliche Erfolg als Ausnahmeleistung.

Die Ratinger Ice Aliens sind sehr glücklich, ihren absoluten Wunschkandidaten auch weiterhin an den Verein binden zu können und freuen sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit, die in den letzten vier Jahren mehr als optimal verlief und ausschließlich von Erfolgen gekrönt war.