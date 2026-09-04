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Check von hinten: Kölns Juhani Tyrväinen gesperrt!

4. September 20261 Mins read209
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Juhani Tyrväinen - © Marco Leipold / City-Press
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Zürich. (PM CHL) Der Disziplinarausschuss der CHL hat entschieden, Juhani Tyrväinen (#21) von den Kölner Haien zu sperren.

Er war in einen Vorfall verwickelt, der als „Check von hinten“ (IIHF-Regel 43) eingestuft wurde. Die Videoanalyse ergab, dass der Vorfall eine zusätzliche Disziplinarmaßnahme gemäß Kategorie 1 – „fahrlässig“ (careless) – rechtfertigt.

Nach Prüfung der Videobeweise und der Entscheidung des CHL-Disziplinarausschusses wird gegen Juhani Tyrväinen (#21) von den Kölner Haien eine zusätzliche Disziplinarstrafe gemäß IIHF-Regel 43 (Check von hinten) verhängt.

Am Donnerstagabend war der Kölner Spieler Juhani Tyrväinen (#21) in einen Vorfall verwickelt, bei dem er den Salzburger Verteidiger Wyatt Kalynuk (#62) von hinten checkte, was zu einer offensichtlichen Verletzung führte.

Wie das Video zeigt, spielten die Kölner den Puck in die Ecke, woraufhin ein Laufduell um den Puck entstand, bei dem Tyrväinen den Verfolger gab. Während sich das Spielgeschehen im Bereich des Bullykreises entwickelte, befand sich Tyrväinen direkt hinter Kalynuk; beide liefen auf einer Linie direkt auf den Puck zu. In dem Moment, als Kalynuk den Puck spielte, führte Tyrväinen einen harten, wuchtigen Check direkt gegen Kalynuks Rücken aus, der zu einer Verletzung führte.

Dies ist ein Check von hinten.

Es ist wichtig festzuhalten, dass Kalynuk in dieser Spielsituation keinesfalls für einen direkten Check gegen die Rückennummer infrage kam. Da keiner der beiden Spieler einen Weg zur Bande wählte, der nicht direkt auf diese zuging, lag es in Tyrväinens Verantwortung, zumindest seine Geschwindigkeit anzupassen und vorzugsweise einen direkten Kontakt mit Kalynuks Rücken zu vermeiden. Zudem wird davon ausgegangen, dass Tyrväinen sich der Situation bewusst war und genügend Zeit hatte, den Kontakt entsprechend zu beeinflussen. Das Ergebnis dieser Aktion war ein Körpercheck gegen einen verletzlichen Spieler, der nicht Ziel eines harten, direkten Checks von hinten sein durfte.

Der Disziplinarausschuss der CHL sperrt Juhani Tyrväinen (#21) von den Kölner Haien mit sofortiger Wirkung für ein Spiel und verhängt eine ebenfalls sofort fällige Geldstrafe in Höhe von 700 Euro. Zudem wird Juhani Tyrväinen (#21) als Wiederholungstäter eingestuft, sollte innerhalb der CHL eine weitere zusätzliche Disziplinarmaßnahme erforderlich werden.

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