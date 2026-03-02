Check gegen den Kopf: Zwei Spiele Sperre fÃ¼r Frankfurts Ty Glover

Neuss. (DEL) Ty Glover von den LÃ¶wen Frankfurt wurde vom Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) wegen eines VerstoÃŸes gegen Regel 48 (Check gegen den Kopf- und Nackenbereich) in der Begegnung gegen den die Grizzlys Wolfsburg am 01.03.2026 fÃ¼r zwei Spiele gesperrt.

Zudem erhÃ¤lt der Spieler eine Geldstrafe.

Faktoren

– Der Kopf des gegnerischen Spielers war der Hauptkontaktpunkt

– Ty Glover unternahm keinerlei Anstrengung den Puckbesitz zu erlangen

– Ty Glover unternahm keinen Versuch, den Kontakt zu verhindern oder zu minimieren

– Ty Glover nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf