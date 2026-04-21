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Charlie Sarault kehrt zurück – Kanadischer Center kommt aus Rosenheim

21. April 20261 Mins read30
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Charlie Sarault - © Sportfoto-Sale (DR)
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Bad Nauheim. (EC BN) Eiskalter Torjäger, spielstarker Center mit Blick für die Nebenleute, harter Arbeiter. Mit Charlie Sarault kehrt ein Ex-Teufel zurück in die Kurstadt.

Nach Joel Keussen ist der Angreifer unser zweiter Neuzugang, der vom Ligarivalen Starbulls Rosenheim an den Kurpark wechselt. Der 34-jährige Kanadier besetzt die erste Kontingentstelle im neuen Team des EC Bad Nauheim.

Im Januar 2017 hatten die Rot-Weißen den Linksschützen zum ersten Mal in die Wetterau gelotst. Mit 28 Scorerpunkten in 23 Partien war der Mittelstürmer ein wichtiger Faktor und trug maßgeblich dazu bei, den Klassenerhalt zu sichern. „Charlie ist ein erfahrener Spielmacher, der Spielsituationen antizipieren und Lösungen kreieren kann. Sei es bei Fünf-gegen-Fünf, in den Special Teams oder in kniffligen Momenten“, sagt Trainer Kevin Gaudet über den 1,80 Meter großen Stürmer.

Sarault startete seine Europa-Karriere in Österreich (Dornbirn) und der Slowakei (Banska Bystrica). Nach seinem dreimonatigen Gastspiel am Großen Teich spielte er für Kaufbeuren, Rungsted (Dänemark) und Jukurit (Finnland). Seine drei Jahre in Ravensburg wurden mit dem DEL2-Titel 2023 gekrönt, als die Towerstars in der unvergessenen Finalserie die Roten Teufel besiegten. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der Mann aus Ontario in Rosenheim.

356 Scorerpunkte in sechseinhalb DEL2-Saisons und 375 Spielen in Deutschland unterstreichen die geballte Offensivpower des Kanadiers. „Ich war schon vor zehn Jahren in Bad Nauheim und mir haben die Stadt sowie die Atmosphäre im Stadion damals richtig gut gefallen. Das Stadion hat Charakter und für gegnerische Teams ist es dort immer schwierig zu spielen. Ich habe außerdem mit Kevin Gaudet gesprochen und das Gespräch ist aus meiner Sicht sehr gut verlaufen. Er wirkt sehr ehrgeizig und wettbewerbsorientiert – genau das ist mir bei einem Head Coach wichtig“, sagt Charlie Sarault, der beim EC mit der Rückennummer 57 auflaufen wird.

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