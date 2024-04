„Chancenverwertung suboptimal“ Deutschland trifft keinen Penalty und verliert gegen Ã–sterreich

Zell am See. (PM DEB / PM MagentaSport / PM ÖEHV) Die Männer-Nationalmannschaft musste im sechsten Spiel der WM-Vorbereitung eine denkbar knappe Niederlage gegen...

Vor 2.600 Zuschauern in Zell am lautete der Endstand in einer umkämpften Partie 1:2 nach Penaltyschießen aus Sicht der DEB-Auswahl. Nach der Partie hat sich das DEB-Team auf die Rückreise nach Deutschland begeben.

Am kommenden Mittwoch, den 1. Mai 2024 trifft die Nationalmannschaft zur abschließenden WM-Vorbereitungsphase in Wolfsburg zusammen. Dabei stehen auch die letzten beiden Länderspiele gegen Frankreich am Samstag, den 4. Mai in Wolfsburg (16:15 Uhr) und Montag, den 6. Mai in Weißwasser (19:30 Uhr) vor der Abreise zur WM nach Tschechien auf der Agenda.

• Torschütze DEB: Wojciech Stachowiak (7./ EQ)

• Schussverhältnis: Österreich 35 – Deutschland 36

• Strafminuten: Österreich 2 – Deutschland 6

• Best Player DEB: Mathias Niederberger

• Starting Goalie: Mathias Niederberger

• Kapitän/ Assistenten: Moritz Müller (C), Yasin Ehliz (A), Dominik Kahun (A)

• Zuschauerzahl (Zell am See Eishalle): 2.600

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei | 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei | 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland | 2:1 n.P. (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser

Tickets gibt es im DEB-Ticketportal (https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/).

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft sind live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Ich finde, dass wir grundsätzlich ein besseres Spiel gemacht haben als beim 1. Spiel gegen Österreich. Was uns gefehlt hat, waren eindeutig die Tore. Wir haben in den Zweikämpfen gut agiert. Wir haben die Scheibe gut nach vorne gespielt, waren in der offensiven Zone gut abgesichert. Wir hatten wenig zugelassen. Unsere Chancenverwertung war aber suboptimal.“

Sein Fazit zur 3. Testphase: „Die Jungs haben in jeder Phase hart gearbeitet. Die wollen sich in den Kader hineinarbeiten. Zusammenhalt und Teamgeist der Mannschaft sind sehr gut und ausgeprägt. Jeder hilft dem anderen. Für uns ist das ein Schritt nach vorne.“

Ob bereits nach dem Spiel Personalentscheidungen getroffen worden sind: „Nach dem Spiel noch nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um das zu beurteilen, wer uns in Phase 4 begleiten wird. Ich werde auch demnächst Kontakt zu den 2 Finalisten aufnehmen. Insbesondere die Berliner. Da brauche ich ein paar Tage, bevor die Entscheidung fallen wird.

Kapitän Moritz Müller: „Wir haben heute stärker gespielt als in der ersten Partie gegen Österreich. Das einzige was uns zum Sieg gefehlt hat, war eine gute Chancenverwertung. Nichtsdestotrotz sind wir insgesamt zufrieden mit der heutigen Leistung. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber wir haben heute trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht.“

ÖEHV Head Coach Roger Bader analysierte das Spiel nach der Schluss-Sirene: „Das ganze Spiel war gut, das letzte Drittel war das Stärkste. Penaltyschießen ist immer auch Glück, wir haben da schon zwei Mal Pech gehabt in Lettland. Heute haben wir uns endlich belohnt. Ich bin sehr froh für David Madlener, dass er heute eine gute Partie gespielt hat und dann auch das Penaltyschießen gewinnen konnte. Das ist für sein Selbstvertrauen gut! Das vierte Trainingscamp war sehr gut, wir haben zwei sehr gute Spiele gegen Deutschland gespielt und sind sicher einen Schritt weitergekommen!“

Ian Scherzer, bester Spieler bei Österreich: „Ich habe probiert, einfach hart zu arbeiten, jeden Tag besser zu werden und alles, was ich da erlebe, als Erfahrung mitzunehmen. Die Stimmung war heute unglaublich, die Fans haben uns den letzten Push gegeben. Das Team ist in den letzten Wochen gut zusammengewachsen und die Jungs machen das auch gut, dass man als Junger gut hineinkommt und dass man sich zutraut, gutes Eishockey zu spielen auf diesem Niveau!“

Dominic Zwerger, Torschütze zum 1:1-Ausgleich für Österreich: „Das war ein spezieller Sieg, wir hatten schon lange nicht mehr gewonnen. Das war ein wunderschöner Sieg vor einer wunderschönen Kulisse mit einer super Stimmung. Jetzt starten wir gut in die letzte Vorbereitungswoche. Die Mannschaft hat gekämpft, wir haben die Schüsse geblockt, jeder hat für jeden gespielt. Am Ende hat sich das bezahlt gemacht. Der Sieg hätte auf beiden Seiten sein können, aber wir waren die Glücklicheren!“

Eishockey live bei MagentaSport

WM live bei MagentaSport:

Auf den Plattformen MagentaSport und MagentaTV werden vom 10. Mai bis 26. Mai 21 Spiele der Weltmeisterschaft 2024 live übertragen, inkludiert sind alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie zwei Viertelfinals, die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale. Als MagentaSport-Experte fungiert Constantin Braun. Los geht es am 10. Mai mit dem Duell zwischen Deutschland und der Slowakei – live ab 16 Uhr bei MagentaSport.

Eishockey aktuell bei MagentaSport

WM-Test der Männer – live und kostenlos

Samstag, 04.05.2024

Ab 13.45 Uhr: Deutschland – Frankreich

Montag, 06.05.2024

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Frankreich