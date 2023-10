Chancenverwertung kostet Black Hawks den Sieg in Stuttgart

Artikel anhören Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend beim Auswärtsspiel den Stuttgart Rebels mit 5:4 nach Penalty schießen geschlagen...

Artikel anhören Artikel anhören

Passau. (PM Blackhawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend beim Auswärtsspiel den Stuttgart Rebels mit 5:4 nach Penalty schießen geschlagen geben.

Das Spiel der Black Hawks in Stuttgart glich einer regelrechten Achterbahnfahrt. Trainer Thomas Vogl hat das Spiel auf der Pressekonferenz ausführlich analysiert: „Ich bin nicht zufrieden, dass wir heute nicht gewinnen konnten. Der Druck war heute schon definitiv da. Das erste Drittel war ein durcheinander, jeder wollte mit dem Kopf durch die Wand. Im zweiten Drittel waren wir besser im Spiel und ich hatte beim Stand von 1:2 für uns das Gefühl, dass wir das Spiel jetzt in die Hand nehmen. Wir hatten die Chancen auf ein drittes und viertes Tor und bekommen dann in Unterzahl den Ausgleich, wo der Puck von unserem Verteidiger ins Tor geht. Das 3:2 für Stuttgart kurz vor Ende war dann ein Nackenschlagen. Im letzten Drittel haben wir alles versucht und haben uns zwei mal ran gekämpft. Das war heute kein einfaches Spiel weil wir uns das Leben heute selbst sehr schwer gemacht haben. Das Penalty schießen ist dann einfach auch eine Glückssache“.

Und auch auf die Frage was die Habichte in den kommenden Spielen besser machen möchten, gab Trainer Thomas Vogl eine klare Antwort. „Wir haben einen sehr jungen Kader und werden die Jungs jetzt wieder aufbauen. Wir müssen nach der Niederlagen Serie positiv bleiben. Wir müssen jeden Tag hart arbeiten und kein Spiel wird einfach. Jedes Spiel müssen wir hart arbeiten und das müssen wir jetzt anfangen zu verstehen und umzusetzen“.

Das Spiel der Habichte zeigte auch auf, dass in einigen Situationen die Leichtigkeit fehlte. Insbesondere bei den Kontingentspielern die in jedem Spiel immer besonders im Fokus stehen. „Da brauchen wir einfach jetzt mal ein Spiel wo Jakub zum Beispiel nicht nur ein Tor, sondern zwei oder drei Tore erzielt. Nach so einem positivem Knackpunkt läuft es dann wieder ganz anders“.

Die nächste Chance auf einen Sieg haben die Black Hawks bereits am Freitag um 20 Uhr beim Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Tickets sind Online auf ETIX.com erhältlich. -czo

5558 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten