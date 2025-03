Chancenplus reicht nicht: Heilbronn gewinnt Spiel 2

Memmingen. (mfr) Der Favorit geht mit 2:0 in Führung. Die Heilbronner Falken siegen am Sonntagabend gegen stark kämpfende Memminger und bleibt damit in den Playoffs ungeschlagen.

Nachdem die Zuschauer beider Lager bereits am Freitagabend eine ganz enge Partie geboten wurde, die Falken konnten erst in der Overtime die Entscheidung erzwingen, so waren beide Mannschaften auch am Sonntag lange Zeit ebenbürtig. Am Dienstag folgt die dritte Partie in Baden-Württemberg.

Der ECDC, heute wieder mit Eddy Homjakovs im Kader, schaffte es im zweiten Aufeinandertreffen nicht, Torhüter Patrick Berger frühzeitig zu überwinden und musste dafür bitter bezahlen. Im Stile einer Spitzenmannschaft zogen die Falken anschließend bereits im ersten Dritteldurch Tore von Jentsch und Cabana davon. Pure Effizient und eine hervorragende Chancenverwertung zog den anrennenden Hausherren den Zahn, auch wenn sie viele gute Möglichkeiten hatten.

Nach einem torlosen Mitteldrittel lebte die Hoffnung auf Seiten der Indians weiter. Patrick Berger konnte aber mehrmals nicht überwunden werden und packte ein ums andere Mal herausragende Paraden aus.

Das 3:0 in der 47. Minute war dann die Vorentscheidung, die beiden Treffer in der 51. Und 52. Minute machten endgültig den Deckel drauf. Die Indians schafften es gegen Ende immerhin noch zweimal aufs Scoreboard. Robert Peleikis war doppelt erfolgreich und betrieb Ergebniskosmetik. Der Endstand von 5:2 war immer noch etwas zu hoch, gemessen an der Chancenverwertung aber dann insgesamt doch verdient.

So trauern die Memminger nach dem Wochenende vor allem dem ersten Spiel hinterher, in der Verlängerung fehlten Kapitän Tyler Spurgeon nur wenige Zentimeter zum Siegtreffer. Das Momentum lag danach, und nach dem Sieg vom Sonntag nun endgültig, bei den Falken. Diese benötigen noch zwei Siege, um ins Halbfinale durchzumarschieren, was es aus Memminger Sicht unbedingt zu verhindern gilt. Am Dienstag dürfte es daher noch einmal zu einem Aufbäumen des ECDC kommen, will man die Serie noch einmal drehen. Am kommenden Freitag kehrt die Serie dann noch einmal nach Memmingen zurück, Karten für die Partie in der ALPHA COOLING-Arena sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Es könnte bereits zu einem Entscheidungsspiel um den Halbfinaleinzug kommen. Die Partie am Hühnerberg beginnt um 20 Uhr.

ECDC Memmingen – Heilbronner Falken 2:5 (0:2/0:0/2:3)

Tore: 0:1 (6.) Jentsch (Just), 0:2 (17.) Cabana (Krenzlin, Jentsch), 0:3 (47.) Jentsch (Cabana, Mapes), 0:4 (51.) Cabana (Just, Supis, 5-4), 0:5 (52.) Jiranek (Weyrauch, Ritchie), 1:5 (54.) Peleikis (Fominych, Homjakovs), 2:5 (59.) Peleikis (Meier, Lillich, 5-4).

Strafminuten: Memmingen 19 – Heilbronn 15

Zuschauer: 2878

