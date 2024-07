„Chancen einer EinbÃ¼rgerung sind gestiegen“ – EislÃ¶wen verlÃ¤ngern mit Simon Karlsson

Dresden. (PM Eislöwen) Simon Karlsson wird auch in der Saison 2024/2025 das Trikot der Dresdner Eislöwen tragen. Der Abwehrspieler geht damit in seine vierte...

Der Abwehrspieler geht damit in seine vierte Spielzeit an der Elbe.

Karlsson kam im Sommer 2021 von den Bayreuth Tigers nach Dresden. In den vergangenen drei Spielzeiten lief der Verteidiger in 153 Pflichtspielen für die Eislöwen auf. Dabei erzielte er 36 Tore, bereitete 72 Treffer vor und kommt auf einen Wert von +38 in der Plus-Minus-Statistik.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Simon zählt zu unseren wichtigsten Verteidigern und spielt in den Playoffs sein bestes Eishockey. Sicherlich sind seine Offensivqualitäten, insbesondere auch im Powerplay, dabei hervorzuheben. Da er in seine siebente Spielzeit in Deutschland gehen wird und in den letzten Monaten regelmäßiger Besucher des Deutschunterrichts gewesen ist, sind die Chancen einer Einbürgerung gestiegen.“

Mit Karlsson haben die Eislöwen nach aktuellem Stand fünf Importspieler unter Vertrag. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der ein oder andere in den nächsten Wochen mit einer Einbürgerung rechnen darf.

Simon Karlsson, Abwehrspieler Dresdner Eislöwen: „Wir fühlen uns sehr wohl in Dresden. Mein zweites Kind ist sogar hier geboren. Ich wollte unbedingt bei den Eislöwen bleiben und dabei helfen, die vergangene Saison vergessen zu machen. Ich freue mich auf die neue Saison und kann es kaum erwarten mit dem Team loszulegen.“

Aktueller Kader 2024/2025

Danny aus den Birken, Janick Schwendener, Paul Stocker, Marvin Berbner, Vincent Hessler, Oliver Granz, Simon Karlsson, Tariq Hammond, David Suvanto, Samuel Schindler, Bruno Riedl, Arne Uplegger, Mitch Wahl, Drew LeBlanc, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Dane Fox, Ricardo Hendreschke, Nicolas Schindler, Sebastian Gorcik, Yannick Drews, Tomas Sykora, Johan Porsberger, Travis Turnbull, Tomas Andres