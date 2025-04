Champions! Red Bulls gewinnen Finale und schreiben erneut Liga-Geschichte

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann im Playoff-Finale der win2day ICE Hockey League in der ausverkauften Salzburger Eisarena gegen den EC-KAC das vierte Spiel mit 4:0 und verteidigte damit erfolgreich den Titel aus dem Vorjahr.

Es war zugleich der vierte Sieg in Folge – Liga-Rekord!

Noch einmal lieferten sich beide Teams eine packende Partie, in der die Red Bulls bei der Chancenverwertung neuerlich eiskalt waren und so den Vorsprung gegen den KAC sukzessive ausbauten, während der KAC mit seinen Möglichkeiten am heute unschlagbaren Salzburger Torhüter Atte Tolvanen, der anschließend mit dem MVP der Playoffs ausgezeichnet wurde, verzweifelten. Die Red Bulls gewannen schließlich mit 4:0 und sind der alte und neue hoch verdiente Champion der ICE Hockey League, der nur ein einziges Playoff-Spiel (im Halbfinale gegen Bozen) abgab. Insgesamt ist es der 10. Liga-Titel der Red Bulls, aber erst der zweite (nach 2007) auf heimischem Eis.

Spielbericht

Intensiver konnte es nicht beginnen. Nach schnellem und teilweise hektischem Start bekamen sich Salzburgs Ali Wukovits und Klagenfurts David Maier früh in die Haare (3.). Dann wurde Eishockey gespielt. Salzburgs Torhüter Atte Tolvanen stand bei zwei aufeinander folgenden Unterzahlspielen im Mittelpunkt und zeichnete sich erstmals aus. Kurz darauf spielten die Red Bull ihr erstes Powerplay und Thomas Raffl traf sehenswert mit einem Haken vor Klagenfurts Torhüter Sebastian Dahm zum 1:0 (12.). Ab dem Moment übernahmen die Salzburger das Spiel und sorgten für permanente Gefahr in der Offensivzone. Erst kurz vor der Pause kam der KAC wieder vors Salzburger Tor, hatte dabei aber zwei, drei richtig gute Momente. Nach 20 Minuten führten die Red Bulls mit 1:0.

Im zweiten Abschnitt waren genau 45 Sekunden gespielt, da kam Tyler Lewington plötzlich allein vorm Tor an die Scheibe und netzte trocken ein (21.). Im Nachgang hatten die Hausherren noch weitere dicke Chancen. Aber die Partie wurde wieder zu einem Auf und Ab mit wechselnden Möglichkeiten. Atte Tolvanen war bei einem 2 auf 1-Konter auf dem Posten (26.). Beide Teams drückten aufs Tempo, neutralisierten sich aber zumeist gegenseitig. Und wieder hatte der KAC zum Drittelende hin die besseren Szenen, schoss zwei, dreimal höchst gefährlich aus der Distanz. Aber die Red Bulls trafen wieder eiskalt. Lucas Thaler erkämpfte die Scheibe vor dem Tor und schob selbige dem Goalie durch die Schoner ins Netz – 3:0. Das war auch der Pausenstand nach 40 Minuten.

Der KAC hörte klarerweise nicht auf und lieferte den Red Bulls weiter ein packendes Spiel. Mit viel Druck zum Tor, wo sich Atte Tolvanen ein ums andere Mal beeindruckend behauptete. Klagenfurt verlagerte die Partie aber zusehends in die Offensivzone. Die Red Bulls standen kompakt, blockten viel weg und warfen sich beim Unterzahlspiel in die Schüsse. Klagenfurt drückte weiter, mit vielen guten Chancen, die Red Bulls entlasteten sich mit gelegentlichen Kontern. Und setzten einmal mehr den Schlusspunkt: Troy Bourke traf in Unterzahl das leere Klagenfurter Tor und fixierte damit den 4:0-Endstand.

Statement Thomas Raffl „Es ist einfach unglaublich. Aber wir haben so einen guten Charakter in der Mannschaft. Wenn es 22 Profis gibt, die alles fürs Team geben, dann führt das zum Erfolg. Wir haben uns das aber auch sehr hart erarbeitet. Und dann passieren gute Sachen.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | 4. Spiel

EC Red Bull Salzburg – EC-KAC 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Tore:

1:0 | 11:51 | Thomas Raffl | PP

2:0 | 20:45 | Tyler Lewington

3:0 | 37:40 | Lucas Thaler

4:0 | 56:52 | Troy Bourke | EN

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV