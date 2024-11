Champions Hockey League | Red Bulls im Achtelfinale gegen Lahti Pelicans

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet am kommenden Dienstag, 12. November, im CHL Achtelfinale in Lahti, Finnland, das Hinspiel gegen...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg bestreitet am kommenden Dienstag, 12. November, im CHL Achtelfinale in Lahti, Finnland, das Hinspiel gegen die Lahti Pelicans (17:30 Uhr, ORF Sport+). Das Rückspiel in Salzburg folgt am Mittwoch, 20. November (20:20 Uhr, ORF Sport+).

Nach einer sehr guten Regular Season, die für die Red Bulls nach sechs Spielen auf dem 8. Platz (von 24 Teilnehmern) endete, will der österreichische Meister in der europäischen Königsklasse nun auch in der ersten K.O.-Runde gegen den Neuntplatzierten, die Lahti Pelicans, stark performen.

Die Ausgangslage

Erst vor einem Jahr mussten sich die Red Bulls im letzten Spiel der CHL Regular Season zuhause gegen die Lahti Pelicans mit einer etwas dezimierten Mannschaft mit 1:5 geschlagen geben und verpassten damit die Playoffs. Diesmal sind die Vorzeichen andere. Die Red Bulls haben sich mit vier Siegen aus sechs Spielen deutlich für die Playoffs qualifiziert und dabei u.a. die ZSC Lions und die Växjö Lakers geschlagen.

Auch die Lahti Pelicans haben sich mit vier Siegen in die Post Season gespielt und neben dem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen gegen den letztjährigen CHL-Champion Genève-Servette u.a. ein CHL-rekordverdächtiges 10:1 gegen die Rouen Dragons abgeliefert. Die Finnen wissen also, wo das Tor steht, konnten in der finnischen Top-Liga Liiga bislang aber nicht überzeugen. Nach 18 Runden halten sie mit 8 Siegen und 10 Niederlagen auf dem 12. Tabellenplatz (bei 16 Teams).

Der Gegner

Die Lahti Pelicans sind ein finnischer Verein mit Sitz in Lahti, Südfinnland, der in der finnischen Top-Liga Liiga spielt. Nach einem dritten Platz in der regulären Liiga-Saison 2018/19 unter Cheftrainer Ville Niemine qualifizierte sich der Verein erstmals für die Champions Hockey League. Bei seinem Debüt in der Saison 2019/20 beendeten die Finnen die Saison in der Gruppenphase mit einer Bilanz von 2:4 und kehrten in der Saison 2023/24 zurück, wo sie die reguläre Saison überstanden, aber im Achtelfinale gegen den tschechischen Verein Vítkovice Ridera ausschieden. Zuvor setzten sie sich auch in Salzburg im letzten Spiel der Regular Season gegen die Red Bulls mit 5:1 durch.

Statement Ali Wukovits „Mit unseren starken Leistungen haben wir uns ins Achtelfinale gespielt und sind gespannt, wie weit wir noch kommen können. Sie sind eine eisläuferisch starke Mannschaft, aber wir müssen uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren und das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende zählt, wer über zwei Spiele mehr Tore schießt als der Gegner; hier wird die mental stärkere Mannschaft gewinnen.“

Champions Hockey League | Playoff-Achtelfinale

Lahti Pelicans – EC Red Bull Salzburg

Di, 12.11.2024 | Lahti, 17:30 Uhr

ORF Sport+

CHL Playoff-Modus

Die ersten 16 Teams des 24er Teilnehmerfeldes bestreiten das Playoff-Achtelfinale. Es spielt 1. gegen 16., 2. gegen 15. usw. Daraus ergibt sich in weiterer Folge der Playoff-Baum bis zum Finale. Die Playoff-Begegnungen werden mit Hin- und Rückspiel entschieden, bei Punktegleichheit ist die Gesamtanzahl der Tore (Aggregate Score) entscheidend. Lediglich das Finale wird in einem alles entscheidenden Spiel entschieden.

CHL | Regular Season der Red Bulls

Fr, 06.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Skellefteå AIK 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

So, 08.09.24 | EC Red Bull Salzburg – SønderjyskE Vojens 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Fr, 13.09.24 | Unia Oświęcim – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) OT

So, 15.09.24 | ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Di, 8.10.24 | Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Di, 15.10.24 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

