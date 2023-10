Champions Hockey League ist zurÃ¼ck in Bozen â€“ Heimspiel gegen Lahti Pelicans

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Nach dem Erfolg in der Meisterschaft gegen Vienna gilt der Fokus des HCB Südtirol Alperia wieder der Champions Hockey...

Bozen. (PM HCB) Nach dem Erfolg in der Meisterschaft gegen Vienna gilt der Fokus des HCB Südtirol Alperia wieder der Champions Hockey League.

Morgen Mittwoch, 11. Oktober, treffen die Foxes um 19:45 Uhr in der Sparkasse Arena auf die Lahti Pelicans aus Finnland.

Der Gegner

Das finnische Team nimmt zum zweiten Mal an der CHL teil: 2019/20 platzierten sich die Pelicans auf dem vierten Platz ihrer Gruppe und qualifizierten sich demzufolge nicht für das Viertelfinale. Im Vorjahr beendete Lahti die Regular Season auf dem vierten Tabellenrang, qualifizierte sich dadurch für die europäische Meisterschaft und schrammte nur knapp am ersten Titelgewinn der Vereinsgeschichte vorbei, denn im Playoff Finale der Liiga unterlag der morgige Gegner der Weißroten Tappara Tampere. Im Trikot der Mannschaft von Coach Tommi Niemelä (eine alte Bekanntschaft des italienischen Hockeys, 2005 war er nämlich in Kaltern aktiv) spielt Top Star Ryan Lasch: der amerikanische Stürmer ist mit 40 Toren und 91 Assist der „All Time“ Scorer der CHL, diese Trophäe hat er dreimal im Trikot von Frölunda gewonnen. Auch dieses Jahr ist er bereits in bestechender Form, hat er doch in drei Begegnungen schon 3 Tore und 4 Assist verbucht. Besonderes Augenmerk gilt jedoch Aatu Jämsen: der Finne, Jahrgang 2002, hat in acht Liiga Spielen bereits fünf Tore und vier Assist erzielt.

Die Pelicans haben in den ersten vier CHL-Begegnungen zwei Siege (gegen Rouen und Vitkovice) erzielt und zwei Niederlagen (gegen Växjö und Trinec) kassiert. Die Finnen liegen aktuell auf dem zwölften Tabellenrang und benötigen noch einige Punkte, um sich sicher für die Playoff zu qualifizieren. Der Meisterschaftsbeginn verlief hingegen nicht nach Wunsch: dreizehnter Tabellenplatz, drei Siege und acht Niederlagen, die letzten drei davon in Folge.

Situation bei Bozen

Für Glen Hanlon, der alle Mann an Bord hat, ist es das erste CHL-Spiel als Coach der Foxes. Das europäische Abenteuer der Foxes war bisher zum Vergessen: vier Niederlagen in vier Spielen gegen Mannheim, Ilves, Genf und Belfast mit einem Torverhältnis von -17. Um noch eine minimale Hoffnung auf die Qualifikation für die Playoff aufrechtzuerhalten, muss Bozen die letzten zwei Begegnungen dieser ersten Phase unbedingt gewinnen (kommenden Mittwoch wird das letzte Spiel, immer in der Sparkasse Arena, gegen die Stavanger Oilers aus Norwegen ausgetragen). Unabhängig vom Ergebnis, ist das Match gegen die Pelicans eine gute Möglichkeit für Frank & Co., die Fortschritte der letzten Wochen zu bestätigen und fortzusetzen.

Die Eintrittskarten

Tickets für diese Begegnung können online oder an den Stadionkassen heute, von 17:00 bis 19:00, und morgen, von 13:00 bis 14:30, und ab 17:45 Uhr erworben werden.

Direktübertragung über Streaming

Ab diesem fünften CHL-Spieltag steht den italienischen Fans eine neue Plattform zur Verfügung, um die Spiele des HCB und auch aller anderer Mannschaften dieser europäischen Meisterschaft über Streaming zu verfolgen. Vor kurzem wurde nämlich HomeOfHockey.tv gestartet, wo auch alle Spiele der SHL, SDHL, HockeyAllsvenskan (Schweden) und der finnischen Liiga direkt verfolgt werden können.

Um die Wünsche jedes einzelnen Fans zu erfüllen, bietet Home of Hockey eine Reihe von verschiedenen und flexiblen Abonnements an:

– All Access Pass monatlich/jährlich (beinhaltet alles Begegnungen der CHL)

– Pay-Per-View (Zugang zu einem Spiel nach Wunsch der CHL, SHL, SDHL, HA oder Liiga)

– Pass monatlich Schweden

– Pass monatlich Finnland

Zur Verfolgung der CHL-Begegnungen über Home of Hockey, gewährt die CHL den Fans des HC Bozen einen Rabatt von 15% für ein Monats- oder Jahresabonnement All Access. Um den Rabatt einzulösen, muss der Kodex CHLITALY15 während des Anmeldeverfahrens eingegeben werden (auf den Button rechts klicken und den Rabatt-Kodex eingeben). Außerdem werden 3 Jahrespässe All Access ausgelost: beantworten Sie einfach den CHL-Quiz und mit ein bisschen Glück können Sie das beste europäische Eishockey kostenlos genießen!

Students Night am Freitag

Für die Begegnung der ICE Hockey League gegen die Graz99ers in der Sparkasse Arena von Freitag, 13. Oktober, mit Beginn um 19:45 Uhr organisiert der weißrote Verein die Students Night: alle Schüler und Studenten bis zu 25 Jahren erhalten eine Eintrittskarte zu € 1,00. Studenten bis zu 19 Jahren müssen beim Kauf ein Personalausweis, Studenten bis zu 25 Jahren auch einen gültigen Studentenausweis vorlegen.

Mittwoch, 11. Oktober, um 19:45 Uhr – Sparkasse Arena, Bozen

HCB Südtirol Alperia vs Lahti Pelicans

La classifica di CHL

Team GP PTS 1. Växjö Lakers 4 11 2. Ilves Tampere 4 11 3. Red Bull Munich 4 10 4. Adler Mannheim 4 10 5. Färjestad Karlstad 4 9 6. Genève-Servette 4 9 7. Dynamo Pardubice 4 9 8. Lukko Rauma 4 9 9. ERC Ingolstadt 4 9 10. Tappara Tampere 4 7 11. Skelleftea AIK 4 6 12. Lahti Pelicans 4 6 13. EHC Biel-Bienne 4 6 14. HC Innsbruck 4 6 15. Vitkovice Ridera 4 6 16. Rapperswil-Jona Lakers 4 5 17. Ocelari Trinec 4 4 18. Red Bull Salzburg 4 3 19. Belfast Giants 4 3 20. Rouen Dragons 4 3 21. Stavanger Oilers 4 1 22. Aalborg Pirates 4 1 23. HC Kosice 4 0 24. HC Bozen 4 0

