Chad Kolarik zieht einen Schlussstrich

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg und Stürmer Chad Kolarik haben sich einvernehmlich getrennt. Der 34-jährige Amerikaner beendet seine Karriere und wird somit nicht mehr nach Salzburg zurückkehren.

Als Chad Kolarik vor einem Jahr zu den Red Bulls dazu stieß, hatte er davor mit den Adler Mannheim gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen und kam mit den besten Empfehlungen nach Salzburg, denn als Topscorer des Grunddurchgangs hatte er in Mannheim einen gewichtigen Anteil am Erfolg seines Teams. Diese Performance zeigte der Vater eines Sohnes dann auch in Salzburg, wo er sich mit 21 Toren in 51 Spielen (inklusive drei Playoff-Spielen) als zweitbester Torschütze der Red Bulls auszeichnete und in die Herzen der Fans schoss; nur Thomas Raffl hat noch ein Tor mehr geschossen. Durch das Corona-bedingte verfrühte Liga-Ende blieb dem Amerikaner ein weiterer möglicher Titel in Europa leider verwehrt.

Nun hat sich Chad Kolarik aus persönlichen Gründen entschlossen, seine Karriere zu beenden. Die Red Bulls respektieren die Entscheidung des Amerikaners, bedanken sich bei ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie beruflich und privat für die Zukunft alles Gute.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

Jean-Philippe Lamoureux (USA)

Lukas Herzog (AUT)

Verteidigung

Derek Joslin (USA)

Alexander Pallestrang (AUT)

Daniel Jakubitzka (AUT)

Dominique Heinrich (AUT)

Layne Viveiros (AUT/CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Sturm

John Hughes (CAN)

Thomas Raffl (AUT)

Alexander Rauchenwald (AUT)

Peter Hochkofler (AUT/ITA)

Florian Baltram (AUT)

Mario Huber (AUT)

Nico Feldner (AUT)

Yannic Pilloni (AUT)

Paul Huber (AUT)