Cereda Assistenztrainer der Nationalmannschaft für die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft und Veränderungen im Kader des HCAP

Ambrì. (PM HC AP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, bekannt zu geben, dass sein Cheftrainer Luca Cereda die Schweizer Nationalmannschaft während des ersten Teils der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Riga begleitet.

Cereda ist der Schweizer Assistenztrainer an den drei Partien der Nationalmannschaften im April: vom 11. bis 15. April in Visp, vom 18. bis 22. April in Lausanne und vom 25. bis 30. April in Zürich und Riga.

Die Biancoblù wünschen Cere eine gute Zeit mit der Schweizer Nationalmannschaft.

Der HCAP nutzt die Gelegenheit, um einige Veränderungen im Kader der nächsten Saison zu kommunizieren.

Der HCAP bedankt sich bestens bei den abtretenden Spielern Jannik Fischer, Yanik Burren, Noele Trisconi, Thomas Rüfenacht, Zach Mitchell, Stefan Müller und Alan Conceprio und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

Die Biancoblù teilen mit, dass sie die Verlängerungsoptionen in den Verträgen von Rocco Pezzullo, Josselin Dufey, Simon Marha, Luca Schelldorfer, Kyle Demuth und Silvan Schönmann für eine weitere Saison aktiviert haben.

Gleichzeitig gibt der HCAP für die nächsten zwei Saisons die Verpflichtung von Torhüter Davide Fadani und Stürmer Yannick Brüschweiler bekannt.

Der 22-jährige Torhüter Fadani ist in den Juniorenabteilungen Luganos gross geworden. In seiner Karriere hat der gebürtige Italiener insgesamt sieben Spiele in der National League und 38 in der Swiss League im Trikot der Ticino Rockets bestritten.

Brüschweiler hat seine Karriere bei den Junioren der ZSC Lions begonnen. Für die Stadtzürcher hat er in der Saison 2018/2019 in der National League sein Debüt gegeben. In den letzten beiden Spielzeiten hat der 23-Jährige in 86 Einsätzen für die SCRJ Lakers 12 Tore und 6 Assists erzielt. In der höchsten Schweizer Spielklasse ist Yannick bisher auf 113 Einsätze gekommen (13 Tore und 9 Assists).

Die Biancoblù heissen Davide und Yannick herzlich willkommen.

Die Analyse über die Gesamtentwicklung des Clubs wird fortgesetzt und der Verwaltungsrat wird nach Ostern erneut zusammentreten. Im Anschluss wird der VR die Fans informieren und der Presse für Fragen zur Verfügung stehen.

