CEO Patrick Lengwiler verlässt den EV Zug

Zug. (PM EVZ) Der Verwaltungsrat des EVZ hat sich entschieden, die Zusammenarbeit mit CEO Patrick Lengwiler (47) per sofort zu beenden.

Im Juni wurde Patrick Lengwiler vom Verwaltungsrat aktiv informiert, dass sein Vertrag mit dem EVZ aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen im Herbst 2027 aufgelöst wird. In den jüngsten Gesprächen mit dem Verwaltungsrat machte Lengwiler klar, dass er unter dieser Ausgangslage die Gesamtverantwortung als CEO des EVZ und als Bauherren-Vertreter beim Erweiterungsbau der OYM hall nicht mehr aufrechterhalten könne. Auf seinen Wunsch ist er per sofort nicht mehr im Amt.

Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel: «Patrick Lengwiler hat während 29 Jahren wertvolle Arbeit für den EVZ geleistet. Das ist ein enormer Verdienst, den es zu würdigen gilt. Wir wünschen Patrick für die Zukunft nur das Beste.»

Patrick Lengwiler prägte den EVZ während fast drei Jahrzehnten. Er begann in der EVZ Organisation 1997 als Juniorentrainer, stieg 2004 zum Sportchef auf und übernahm 2012 schliesslich das Amt des CEO. Unter seiner Führung ist der EVZ zu einer der ersten Adressen im Schweizer Eishockey geworden.

Dem Verwaltungsrat des EVZ ist es wichtig, in der aktuellen Situation einen direkten Kontakt zur Mannschaft zu pflegen. Auf dieser Grundlage sollen gemeinsam mögliche Optimierungen geprüft und die sportliche Weiterentwicklung des EVZ nachhaltig sichergestellt werden.

Über die weiteren Schritte wird der EVZ Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren. Bis dahin werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

296 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro