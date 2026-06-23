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EV Zug

CEO Patrick Lengwiler verlässt den EV Zug

23. Juni 20261 Mins read54
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Patrick Lengwiler - © AVP Lukas Schnurrenberger
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Zug. (PM EVZ) Der Verwaltungsrat des EVZ hat sich entschieden, die Zusammenarbeit mit CEO Patrick Lengwiler (47) per sofort zu beenden.

Im Juni wurde Patrick Lengwiler vom Verwaltungsrat aktiv informiert, dass sein Vertrag mit dem EVZ aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen im Herbst 2027 aufgelöst wird. In den jüngsten Gesprächen mit dem Verwaltungsrat machte Lengwiler klar, dass er unter dieser Ausgangslage die Gesamtverantwortung als CEO des EVZ und als Bauherren-Vertreter beim Erweiterungsbau der OYM hall nicht mehr aufrechterhalten könne. Auf seinen Wunsch ist er per sofort nicht mehr im Amt.

Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel: «Patrick Lengwiler hat während 29 Jahren wertvolle Arbeit für den EVZ geleistet. Das ist ein enormer Verdienst, den es zu würdigen gilt. Wir wünschen Patrick für die Zukunft nur das Beste.»

Patrick Lengwiler prägte den EVZ während fast drei Jahrzehnten. Er begann in der EVZ Organisation 1997 als Juniorentrainer, stieg 2004 zum Sportchef auf und übernahm 2012 schliesslich das Amt des CEO. Unter seiner Führung ist der EVZ zu einer der ersten Adressen im Schweizer Eishockey geworden.

Dem Verwaltungsrat des EVZ ist es wichtig, in der aktuellen Situation einen direkten Kontakt zur Mannschaft zu pflegen. Auf dieser Grundlage sollen gemeinsam mögliche Optimierungen geprüft und die sportliche Weiterentwicklung des EVZ nachhaltig sichergestellt werden.

Über die weiteren Schritte wird der EVZ Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren. Bis dahin werden keine weiteren Auskünfte erteilt.

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