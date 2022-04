Catenacci will es allen zeigen

Bruneck. (PM HCP) Und weiter geht’s mit der Kaderplanung bei den Wölfen! Der sportliche Leiter des HC Pustertal Patrick Bona und Trainer Stefan Mair...

Bruneck. (PM HCP) Und weiter geht’s mit der Kaderplanung bei den Wölfen! Der sportliche Leiter des HC Pustertal Patrick Bona und Trainer Stefan Mair arbeiten auf Hochtouren, um der Mannschaft für die Saison 2022/23 Durchschlagskraft zu verleihen.

Mit der aktuellen Verpflichtung dürfte ein weiterer Schritt in diese Richtung gelungen sein.

Dan Catenacci hat durchaus Bezug zu Bruneck: sein Vater Maurizio Catenacci hat in der Saison 1995/96 im Dress des EV Bruneck gespielt und auch sonst eine lange Karriere in der Serie A und Nationalteam vorzuweisen. Die Catenacci’s stammen aus Frosinone und der kleine Dan wird sich an die Zeit als Kleinkind in Bruneck kaum erinnern. Dieser Kreis schließt sich nun: der schnelle Stürmer wechselt an die Rienz. Nach einer Junioren-WM mit Kanada (U18, 2011 in Dresden) hat Catenacci nun die 4 Jahre in Italien bei Bozen gespielt, um (ab August) spielberechtigt für die Nationalmannschaft zu sein. In diesen Jahren bei den Füchsen hat der Linksschütze Klasse bewiesen. Nun will es der 29-jährige allen zeigen und den Sturm der Wölfe entscheidend verstärken.

Catenacci gilt als ausgezeichneter Techniker, schnell und vielseitig einsetzbar. Über die Juniorenliga OHL schaffte es Catenacci direkt in die AHL und nach starken Auftritten dort in die NHL.

Vor dem Wechsel nach Europa in das Land seiner Vorfahren standen 309 Spiele in der AHL (113 Skorerpunkte) und 12 NHL-Spiele (für Buffalo Sabres und New York Rangers), sowie etliche Einberufungen in Auswahlen zu Buche. 2018 folgte dann der Transfer zum HC Bozen. In 193 Auftritten in der EBEL/ICE Hockey League ließ sich „Cat“ 113 Skorerpunkte (45 Tore) gutschreiben.

„Ich freue mich auf das Engagement beim HC Pustertal und darauf für die lautesten Fans der Liga zu spielen. In Bruneck habe ich meine ersten Schritte auf dem Eis gemacht, nun bin ich stolz ein Teil der Wölfe zu werden.“