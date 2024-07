Casino-Sponsoring in den Profi-Eishockeyligen

Anzeige Eishockey gehört in Nordamerika längst zu den beliebtesten Sportarten, die riesige Arenen mit Tausenden von Fans füllen. In unseren Gefilden hat Eishockey zwar...

Eishockey gehört in Nordamerika längst zu den beliebtesten Sportarten, die riesige Arenen mit Tausenden von Fans füllen. In unseren Gefilden hat Eishockey zwar noch eine kleinere Anhängerschaft, doch die Begeisterung für den Sport auf dem Eis wächst kontinuierlich. Unterdessen gewinnt auch ein Bereich an Popularität, der auf den ersten Blick wenig mit dem Sport zu tun hat: Casinospiele. Sie stehen heutzutage online besonders einfach zur Verfügung und verlieren damit nicht an Relevanz. Durch Sponsorenverträge werden die beiden Welten miteinander verbunden – und das ist heutzutage nicht selten. Zahlreiche Eishockeyteams der Profiligen aus verschiedenen Ländern haben Casinoanbieter als Sponsoren. Doch was steckt hinter dieser Beziehung und warum sponsern die Spielanbieter die Eishockeyclubs?

Viele Eishockeyclubs haben Casinos als Sponsoren

Werfen wir einmal einen Blick auf die größte Eishockeyliga der Welt: die NHL. Über die Hälfte der Clubs in der nordamerikanischen Liga arbeiten über Sponsorenverträge mit Casinos zusammen. Eines der größten Beispiele sind die Toronto Maple Leafs, die zu den Top-Teams der NHL gehören und erst in diesem Jahr den Straubinger Nicolas Mattinen zu sich in die Organisation geholt haben. Zu ihren Sponsoren gehören Anbieter von Casinospielen. Auch die Edmonton Oilers, die den deutschen Superstar Leon Draisaitl auf dem Eis stehen haben, sowie die Vancouver Canucks arbeiten mit Casinos zusammen.

Doch auch in unseren Gefilden zeigt sich dies immer mehr. In der Schweizer National League beweisen das zum Beispiel die Zürcher ZSC Lions. Sie arbeiten bereits seit Jahren mit dem Grand Casino Baden zusammen. Dieses gehört zu den zukunftsorientiertesten Casinos des Landes, denn es war das Erste, das eine Online-Präsenz ins Leben rief. Im Internet können Spieler damit jetzt auf die breite Palette an Spielen zugreifen und sowohl an Spielautomaten als auch Tischspiele spielen. Ressourcen wie die Roulette Regeln, die die Feinheiten des Spiels erklären, das zu den beliebtesten Casinospielen der Welt zählt, erleichtern neuen Spielern den Einstieg in die Casinowelt. Den technischen Fortschritt zeigte die Plattform auch, als sie zum Hauptsponsor des E-Sport-Vereins der ZSC Lions wurde und das Team damit auch auf dem virtuellen Eis unterstützt. Hinzu kommen diverse weitere Clubs der Region, wie etwa der SC Bern der Swiss National League, sowie die ICE Hockey League und die Pioneers Vorarlberg in Österreich, die alle Sponsorenverträge mit Casinoanbietern besitzen.

Die Vorteile des Sponsorings

Doch warum entscheiden sich die Casinos und Eishockeyclubs, zusammenzuarbeiten? Im Rahmen des Sponsorings können beide Seite Vorteile genießen. So unterstützt das Casino die Sportmannschaften unter anderem mit finanziellen Mitteln, was für den Verein eine wichtige Einnahmequelle darstellen kann. Damit können unter anderem Gehälter, Ausrüstungen, Trikots, die Instandhaltung der Arena, Reisekosten und weitere Ausgaben finanziert werden. Oft werden Lizenzgebühren bezahlt, damit das Team das Logo des Spielanbieters unter anderem in der Halle sowie auf den Trikots und Helmen abbildet. Neben dem finanziellen Aspekt bieten diese Verträge Vorteile für beide Parteien, da sie beide ihre Markenbekanntschaft steigern und ein neues Publikum ansprechen können.

Casinos können durch die Platzierung des Logos sowie durch gemeinsame Marketingkampagnen und Events Sportfans erreichen und damit ein breiteres Publikum ansprechen. Wenn Fans das Logo in der Sportarena ihres Lieblingsteams sehen, kann dies eine positive Assoziation und damit eine stärkere Markenbindung hervorrufen. Gleichermaßen können die Clubs durch gemeinsame Aktionen sowie spezielle Promotionen auf der Seite des Casinos Menschen außerhalb des Stadions erreichen. Das Grand Casino Baden verloste im Rahmen eines Adventskalenders zum Beispiel Tickets und ein signiertes Trikot der ZSC Lions, zudem ist dem Team ein Jackpot gewidmet. Derartige Aktionen helfen dem Club, neue Kundengruppen anzusprechen.

Obwohl es auf den ersten Blick so wirkt, als hätten Casinos und Eishockeyclubs nichts miteinander zu tun, haben sie doch eine starke Beziehung zueinander. Das Sponsoring durch Casinos in Eishockeyligen hat eine enorm hohe Bedeutung und lässt sich sowohl in der NHL als auch im deutschsprachigen Raum vermehrt sehen. Mit gemeinsamen Marketingaktionen und finanzieller Unterstützung durch den Spielanbieter können beide Parteien Vorteile genießen.

