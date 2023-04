Casey Fratkin wird neuer Headcoach – Hammer EisbÃ¤ren haben erste Personalien festgezurrt

Hamm. (PM Eisbären) Der 33-jährige Kanadier Casey Fratkin wird zur kommenden Saison neuer Headcoach der Hammer Eisbären. Casey Fratkin hat bereits in verschiedenen Ländern...

Hamm. (PM Eisbären) Der 33-jährige Kanadier Casey Fratkin wird zur kommenden Saison neuer Headcoach der Hammer Eisbären.

Casey Fratkin hat bereits in verschiedenen Ländern gearbeitet. Unter anderem in der litauischen Nationalmannschaft als Video-Coach und Assistent. Von 2017 bis 2020 arbeitete er an der renommierten Okanagan Hockey Academy in St. Pölten. Danach hat er drei Jahre in der DEL2 bei den Kassel Huskies und den Towerstars Ravensburg Erfahrungen sammeln können.

„Ich wusste genau was ich suche. Wir wollten einen jungen und hungrigen Trainer, der das Team und die Organisation weiter bringt. Er arbeitet akribisch und ist vertraut mit dem modernen Hockey. Was mich letztendlich überzeugt hat, dass er schnelles und aggressives Eishockey spielen will. Es freut uns sehr, dass wir mit Casey einen Zwei-Jahresvertrag schließen konnten.“, blickt der sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder positiv in die neue Saison.

„Vielen Dank an Ibrahim Weissleder und Jan Koch für diese Chance. Ich bin wirklich aufgeregt und dankbar, dass ich mich den Hammer Eisbären anschließen kann. Dies ist ein Verein, der in der letzten Saison große Fortschritte gemacht hat und ich glaube, dass es Potenzial für weiteres Wachstum gibt. Wir werden viel in die Entwicklung unserer Spieler investieren und ein schnelles und spannendes Eishockey spielen, dass die Fans begeistern wird. Ich freue mich auf die Fans und die Stimmung in der Beta Finanz Eissportarena. Es ist schön zu sehen, dass die Fans auf der Tribüne hinter den Jungs stehen und immer alles geben“, freut sich der neue Coach Casey Fratkin auf seine Aufgabe bei den Hammer Eisbären.

Daniel Filimonow bleibt ein Eisbär

Daniel Filimonow bleibt eine weitere Saison Goalie der Hammer Eisbären. Mit einer Fangquote von 90.7 % hat er viele gegnerische Spieler zur Verzweiflung gebracht. 2021 kam der gebürtige Deggendorfer nach Hamm und scheint sich hier wohl zu fühlen.

„Ich bin sehr froh, dass Daniel eine weitere Saison bei uns bleibt. Er bringt mit seiner Erfahrung eine gewisse Ruhe mit, gibt der Mannschaft einen unglaublichen Rückhalt. Mit ihm im Tor haben wir Spiele gewonnen, die andere schon als verloren gesehen haben.“, freut sich der sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder über die Vertragsverlängerung.

„Ich habe in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass der Verein sich immer professioneller aufgestellt hat. Ich war gerne ein Teil davon und will auch in der kommenden Saison dazu beitragen, dass der Eishockeysport in Hamm weiter an Bedeutung gewinnt.“, freut sich Daniel Filimonow auf eine weitere Saison im Eisbären-Trikot.

Hammer Eisbären komplementieren Torhüter-Duo mit jungem Talent Sebastian Wieber

Sebastian Wieber hat ebenfalls seinen Vertrag als Goalie für die kommende Saison 2023/2024 verlängert. Ein Torhüter-Duo, was es in sich hat. Basti hat so manchen Gegenspieler zur Verzweiflung gebracht, Pucks gehalten die wir alle schon im Tor gesehen haben. Der 20-jährige Rosenheimer Sebastian Wieber kam letzte Saison von den Young Roosters aus Iserlohn in die Beta Finanz Eissportarena.

„Es ist doch sehr beruhigend, so früh schon zwei so gute Goalies verpflichtet zu haben. Basti hat uns alle in der vergangenen Saison überzeugt. Mir war schnell klar, dass er weiterhin zum Team der Hammer Eisbären gehören soll. Er wird ganz sicher noch einiges Vorhaben in seiner Eishockeykarriere. Für mich war es wichtig, dass Daniel und Basti sich gut verstehen, menschlich miteinander klar kommen. Sich gegenseitig helfen und pushen können. So etwas ist nicht immer selbstverständlich.“, blickt der sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder freudig auf das Torhüter-Duo für die kommende Saison.

Joshua Mizerek macht Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel

Am 20.11.2022 konnten die Hammer Eisbären offiziell bekannt geben, dass der 45-jährige US-Amerikaner Joshua Mizerek als Headcoach zu den Hammer Eisbären wechselt.

Josh hat die Mannschaft in einer sehr speziellen Phase übernommen. Mit ihm als Trainer konnten wir uns Platz 9 sichern und den Einzug in die Pre-Playoffs feiern. Josh hat von einer vertraglich geregelten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht. Er wird bei der NHL Organisation den Seattle Kraken das U16 AAA Team übernehmen. „Für mich war klar, dass wir Josh bei so einem Angebot keine Steine in den Weg legen werden. Er ist ein junger und hochmotivierter Trainer, da muss man so eine Möglichkeit nutzen. Es war jetzt alles sehr kurzfristig. Für mich hat sich somit eine neue Baustelle aufgetan, an der ich gerade natürlich arbeite. Die Gespräche laufen gut. Ich habe meinen Wunschkandidaten und hoffe wir können absehbar mit weiteren positiven Nachrichten an die Öffentlichkeit gehen.“, fasst der sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder die Neuigkeit zusammen.

„Ich bin Josh unglaublich dankbar, dass er mitten in der Saison zu uns kam. Wir haben von Anfang an als Team gearbeitet. Unsere Mannschaft hat sich durch ihn nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich weiterentwickelt. Das war genau die richtige Verpflichtung zur richtigen Zeit.“, bedankt Ibrahim Weissleder sich bei Josh für seinen Einsatz.

Die ersten Abgänge am Maximilianpark

In der kommenden Saison werden Kevin Lavallee, Tim Marek, Kyle Brothers und Mitch Limböck nicht mehr das Trikot der Hammer Eisbären tragen. Der sportlicher Leiter Ibrahim Weissleder teilt mit, dass mit den genannten Spielern die Verträge nicht verlängert wurden.

„Mit Samuel Dotter verlässt uns ein junger und motivierter Verteidiger. Samuel hat die Möglichkeit eine höhere Aufgabe anzunehmen und verlässt aus diesem Grund die Eisbären.“, ergänzt Ibrahim Weissleder zum Abgang von Samuel Dotter.

Mit allen weiteren Spielern werden Gespräche geführt.

„Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Jeder einzelne Spieler hat zu dem Saisonergebnis Platz 9 und Pre-Playoffs beigetragen.“, bedankt Ibrahim Weissleder sich bei den fünf Jungs.

Aktueller Kader Hammer Eisbären 2023/24:

Tor:

#21 Sebastian Wieber

#96 Daniel Filimonow

Verteidigung:

Sturm:

Coach: Casey Fratkin

sportl. Leiter: Ibrahim Weissleder

