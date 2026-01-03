Case Kantgias verstärkt die Broncos

Sterzing. (PM Broncos) Nach dem Jahreswechsel haben die Wipptal Broncos auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich die Rechte des 25-Jährigen Case Kantgias gesichert.

Der US-Amerikaner wuchs in seiner Heimat auf und erlernte dort das Eishockey spielen. Mit 19 Jahren entschied Case erstmals nach Kanada zu gehen und spielte dort in der CCHL sowohl für die Hawkesbury Hawks als auch für die Navan Grads. In 39 Partien sammelte der Verteidiger dabei 10 Punkte (2 Tore). Noch im selben Jahr wechselte der Rechtsschütze in die WSHL zu den Northern Collorado Eagels und verbuchte dabei unglaubliche 19 Punkte in 17 Partien. Auch in der Folgesaison spielte Kantgias für die Eagels und scorte über die gesamte Saison hinweg 52 Punkte in 35 Spielen. Ab der Saison 2021/22 wechselte der Amerikaner dann in die NCAA III und lief dort für das St. Michael’s College auf. In der Premierensaison gelangen Case direkt 11 Tore und 7 Vorlagen in 19 Begegnungen. Eine Saison später waren es auf Grund der Coronapandemie dann etwas weniger Punkte (14). 2023/24 und 2024/25 sammelte der Verteidiger dann jeweils 23 Punkte in 29 Spielen und agierte in der zuletzt genannten Saison sogar als Kapitän der Mannschaft.

Case Kantgias ist 193cm groß und bringt 95kg auf die Waage. Mit seinem Spielstil wird er hinten für physische Präsenz und vorne immer wieder für offensive Nadelstiche sorgen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!