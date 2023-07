Carter Rowney setzt bei den Löwen Frankfurt ein Zeichen

Frankfurt. (PM Löwen) „Carter Rowney bleibt ein Löwe“, diese Neuigkeit der Vertragsverlängerung für die Saison 2023/2024 war Anfang 2023 zunächst in der Eissporthalle Frankfurt...

Frankfurt. (PM Löwen) „Carter Rowney bleibt ein Löwe“, diese Neuigkeit der Vertragsverlängerung für die Saison 2023/2024 war Anfang 2023 zunächst in der Eissporthalle Frankfurt zu hören und wenig später auch als Schlagzeile überall zu lesen.

Unter dem Jubel der Löwen-Fans wurde die frühzeitige Vertragsverlängerung am 05. Februar, nach dem 4:3-Sieg gegen die Grizzlys aus Wolfsburg, live auf dem Eis verkündet.

Aber dieses Highlight wird jetzt nochmal getoppt, denn der kanadische Stürmer läuft nicht nur in der kommenden Saison für die Frankfurter auf, sondern kehrt auch in den zwei darauffolgenden Spielzeiten wieder an den Main zurück.

Der NHL-erfahrene Profi wird das Trikot der Löwen Frankfurt mit der #17 somit auch noch bis in die Saison 2025/2026 tragen!

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass es uns als Club frühzeitig gelungen ist, Carter Rowney und seine Familie von einem längerfristigen Verbleib in Frankfurt zu überzeugen. Carter ist der Motor unserer Mannschaft und mit seinem frühzeitigen Commitment, den Weg längerfristig mit uns gehen zu wollen, hat er ein außergewöhnliches Signal gesendet, was unserer Mannschaft zusätzliche positive Energie für die bevorstehenden Aufgaben und die nächsten Schritte in unserer sportlichen Entwicklung geben wird. Carter und seine Familie fühlen sich in Frankfurt sehr wohl, was auch damit zu tun hat, dass der Club für ihn und seine Familie hier optimale Lebensbedingungen geschaffen hat.“

Carter Rowney: „Liebe Löwen-Familie! Wir haben unsere Zeit bei euch so sehr genossen und wir freuen uns sehr, dass wir für zwei weitere Jahre verlängert haben! Zusätzlich zur kommenden Saison. In der letzten Saison war Frankfurt ein besonderer Ort für uns, gerade in dieser kurzen Zeitspanne. Und wir freuen uns darauf, für eine längere Zeit an einem Ort und für die nächsten Jahre ein Teil dieser Organisation zu sein. Wir sind jetzt schon gespannt wieder zurückzukommen – euch alle zu sehen und, ihr wisst schon, wir rocken das.“

Um die Bedeutung des 34-jährigen für das Löwen-Rudel erkennen zu können, reicht schon ein kurzer Blick in die Statistik der abgelaufenen Saison 2022/2023.

In 55 Hauptrundenspielen erzielte Rowney insgesamt 58 Scorerpunkte, kam auf eine durchschnittliche Einsatzzeit von 21:43 Minuten pro Spiel, war mit 306.615 Metern auf dem Eis der Dauerläufer der Liga und mit 722/1246 gewonnenen Zweikämpfen auf Platz 1 im ligaweiten Ranking, wobei man ihn auf der Strafbank durchschnittlich nur 0,25 Minuten pro Spiel sah. Und auch am Bullypunkt war er eine Macht.

4591 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.