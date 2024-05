Carter Proft kehrt zu den LÃ¶wen zurÃ¼ck

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt haben Carter Proft verpflichtet. Der 29-Jährige kehrt nach drei Jahren wieder zurück an den Main. Proft spielte zuletzt...

Frankfurt. (PM Löwen) Die Löwen Frankfurt haben Carter Proft verpflichtet.

Der 29-Jährige kehrt nach drei Jahren wieder zurück an den Main. Proft spielte zuletzt bei den Kölner Haien. Der gebürtige Kanadier erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag in Frankfurt.

Carter Proft über seinen Wechsel: „Wir freuen uns, zurück nach Frankfurt zu kommen. Der Kontakt zu den Löwen ist in den vergangenen drei Jahren nie abgerissen. Frankfurt ist für uns als Familie auch ein Stück Zuhause. Ich will mit den Löwen gewinnen und hart dafür arbeiten. Das ist, was die Fans von uns erwarten.“

Sportdirektor Daniel Heinrizi: „Carter ist als Rollenspieler enorm wichtig für seine Mannschaft. Diese Spielertypen braucht jedes Team, denn er spielt mit viel Energie und kann dem Gegner unter die Haut gehen.“

Carter Proft spielte bereits von 2018 bis 2021 in Frankfurt. In den drei DEL2-Spielzeiten trug er 153-mal das Löwen-Trikot und erzielte dabei 105 Punkte. Im Sommer 2021 wechselte er in die DEL zur Düsseldorfer EG. Danach ging er für zwei Jahre zu den Kölner Haien.

„Carter ist in den Special Teams einsetzbar, was ihn in seiner Rolle noch wertvoller macht“, ergänzt Heinrizi. „Dies hat er bereits bei den Löwen bewiesen, deshalb wissen wir was wir mit ihm bekommen.“