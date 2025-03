Carr Shutout – Matchpuck Selb

Selb. (PM Wölfe) Was für ein intensives Eishockeyspiel wurde den Zuschauern am heutigen Abend in der NETZSCH Arena geboten.

Die Selber Wölfe überzeugen vor allem in Sachen Kampf und Leidenschaft und zeigten im Penalty Killing abermals eine hochkonzentrierte Leistung. Der Siegtreffer von Ryan Sproul untermauerte den Willen, welchen die Wölfe an diesem Tag aufs Eis brachten. Defensiv waren die Wölfe erneut super eingestellt und Goalie Kevin Carr bewies seine extra Klasse und feierte nebenbei auch den Shutout. Die Wölfe haben es am Dienstag in Kaufbeuren nun selbst in der Hand, die Serie zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Erster Abschnitt endet torlos

Beiden Mannschaften war zu Beginn anzumerken, dass hier niemand frühzeitig in Rückstand geraten möchte, weshalb Torchancen auf beiden Seiten eher rar waren. Das erste Mal gefährlich wurde es auf Selber Seite nach einem schnell vorgetragenen Angriff, mit seinem Schuss scheiterte Park aber an Fießinger. Das erste Powerplay der Gäste überstanden die Wölfe souverän, Carr war hier kaum gefordert. Auch die Strafe gegen Campbell verteidigten die Wölfe. In Überzahl waren es dann Smith und Raedeke, die jeweils gute Möglichkeiten hatten, aber Fießinger war zur Stelle. In den Schlussminuten war es Bassen, der nochmal eine gute Schusschance hatte, doch letztlich blieb es beim torlosen Unentschieden.

Sproul bricht den Bann

Die Reststrafe gegen Krymskiy aus dem ersten Abschnitt war erneut kein großes Problem für das starke Penalty Killing der Wölfe. Im Anschluss entwickelte Kaufbeuren aber deutlich mehr Druck und Torgefahr. Die Gäste hatten hier ihre beste Phase. Gerade als die Wölfe etwas für Entlastung sorgen konnten, musste erst Bassen für Beinstellen auf die Strafbank und nicht mal eine Minute später erwischte es Park ebenfalls wegen Beinstellen. Die Wölfe verteidigten leidenschaftlich, warfen sich in jeden Schuss der Gäste und schafften es so, die beiden Strafen erneut zu überstehen. Das gab den Wölfen einen deutlichen Schub. Doch gute Möglichkeiten, sei es durch Smith oder Campbell waren nicht von Erfolg gekrönt. Selb blieb dran und nach einer starken Eroberung des Pucks durch Park, landete dieser bei Krymskiy der auf Sproul ablegte und der Kanadier fasste sich ein Herz und drosch den Puck sehenswert unter die Latte zur Führung für die Wölfe.

Wölfe retten Vorsprung ins Ziel

Im Schlussabschnitt war Spannung bis zum Schluss geboten. Selb legte alles in die Waagschale und Kaufbeuren versuchte mit aller Macht, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Wölfe standen defensiv aber weiterhin top und konnten vorne immer wieder Nadelstiche setzen. Sproul mit einem Schuss aus dem Slot, doch der Puck verfehlte knapp sein Zeil und Park im Anschluss hatten die großen Chancen, für die Vorentscheidung zu sorgen, doch Fießinger war zur Stelle. Auf der anderen Seite war Kevin Carr der Turm in der Schlacht und machte sämtliche Möglichkeiten der Gäste zu Nichte. Als Kaufbeuren Fießinger für den sechsten Feldspieler opferten, konnte Selb auch hier alles weg verteidigen und somit den knappen Vorsprung ins Ziel retten.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Carr (Weidekamp) – Hördler, Gläßl, Heyter, Sproul, Raab, Plauschin, Stowasser – Pfleger, Peter, Smith, Bassen, Raedeke, Miglio, McMillan, Schwamberger, Campbell, Krymskiy, Marusch, Park

ESV Kaufbeuren: Fießinger (Karg) – Schütz, Peukert, Koziol, Fischer, Orendorz, Schmidt – Watson, Yaremko, McAuley, Lagacé, Lewis, Kharboutli, Binders, Laaksonen, Maul, Feigl, Fischer, Thal

Tore: 36. Min. 1:0 Sproul (Krymskiy, Park)

Strafzeiten: Selb 10; Kaufbeuren 4

Schiedsrichter: Schütz, Voit (Züchner, Klima)

Zuschauer: 2.776

