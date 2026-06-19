Carmine Buono verstärkt die Bozner Abwehr

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung mit dem Verteidiger der italienischen Nationalmannschaft Carmine Buono für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Für den 29-Jährigen wird es die erste Erfahrung in der ICE Hockey League sein, nachdem er zuletzt mit dem HC Gherdëina den Titel in der Alps Hockey League gewonnen hat.

In den vergangenen Spielzeiten hat Buono eine kontinuierliche Entwicklung gezeigt und mit soliden sowie überzeugenden Leistungen den Aufstieg durch mehrere Ligen geschafft – von der IHL über die Alps Hockey League bis hin zur Teilnahme an der Top-Division-Weltmeisterschaft mit der italienischen Nationalmannschaft vor wenigen Wochen. „Es ist für mich eine große Ehre, Teil der Organisation der Foxes zu werden und das Trikot des HCB zu tragen“, erklärt Buono. „Dieser Verein hat eine große Tradition, leidenschaftliche Fans und eine Siegermentalität, die Bozen zu einem besonderen Ort zum Spielen machen. Als sich die Möglichkeit ergab, musste ich nicht lange überlegen, denn ich möchte Teil einer Mannschaft sein, die jedes Jahr um den Titel kämpfen kann und ihre Spieler dazu anspornt, ihr höchstes Niveau zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich mich als Spieler stark weiterentwickelt, insbesondere nach dem Gewinn der AlpsHL-Meisterschaft und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Ich war immer von meinen Fähigkeiten überzeugt, doch die WM war eine enorme Erfahrung für mich, weil sie mir gezeigt hat, dass ich auch auf höchstem Niveau konkurrenzfähig bin und mich dort wohlfühlen kann. Ich habe das Gefühl einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben und gelernt zu haben, was nötig ist, um gegen internationale Spitzenspieler erfolgreich zu bestehen. Ich freue mich sehr auf diesen nächsten Schritt in meiner Karriere und kann es kaum erwarten, meinen Beitrag zu leisten, um der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen und den erfolgreichen Weg fortzusetzen, für den dieser Verein bekannt ist.“

Die Karriere

Carmine Buono wurde am 22. Februar 1997 in Burnaby (British Columbia, Canada) geboren und machte seine ersten Schritte im Nachwuchseishockey sowie später in der NCAA-Universitätsliga. Nach der durch die Covid-Pandemie beeinträchtigten Saison wechselte er 2021 nach Europa zum französischen Zweitligisten Neuilly-sur-Marne, wo er die Saison mit drei Toren und 17 Assists abschloss. 2022 wechselte er in die Italian Hockey League und lief für den HC Eppan auf. Ein Jahr später schloss er sich seinem Bruder Christian bei Pergine Hockey an und gewann mit dem Team sowohl die Meisterschaft als auch den Italienpokal. 2024 zog es die Brüder nach Aosta. Obwohl die Mannschaft erst im Finale gestoppt wurde, war Buono mit 29 Toren und 51 Assists in 43 Spielen mit Abstand der punktbeste Verteidiger der Liga. Seine Zeit in der IHL beendete er mit insgesamt 167 Punkten in 122 Einsätzen. Im Sommer 2025 wurde er vom HC Gherdëina für die Alps Hockey League verpflichtet. Mit den Grödnern gelang ihm nach einem elften Platz in der Regular Season ein überraschender Meistertitel. Im Finale setzte sich das Team gegen den HC Meran durch. Buono steuerte in 60 Spielen insgesamt 38 Punkte bei (10 Tore, 28 Assists). Seine starken Leistungen blieben auch Nationaltrainer Jukka Jalonen nicht verborgen, der ihm bei der Top-Division-Weltmeisterschaft einen festen Platz in der Verteidigung sowie im Powerplay der italienischen Nationalmannschaft gab.

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