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SC Langnau Tigers

Captains-Team der SCL Tigers für die Saison 2026/27 bestimmt

10. August 20261 Mins read162
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V. l.: Phil Baltisberger, Juuso Riikola, Flavio Schmitz, Hannes Björminen und Julian Schmutz - © SCL Tigers
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Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers haben das Captains-Team für die Saison 2026/27 festgelegt.

Flavio Schmutz übernimmt das Amt des Captains. Hannes Björninen und Juuso Riikola unterstützen ihn als Assistant Captains. Zum erweiterten Captains-Team gehören Phil Baltisberger und Julian Schmutz.

Mit Blick auf die bevorstehende National-League-Saison wird Flavio Schmutz die Mannschaft als Captain aufs Eis führen. Der 31-jährige Stürmer gehört seit der Saison 2021/22 dem Captains-Team der SCL Tigers an und übernimmt diese Aufgabe erstmals.

Unterstützt wird Schmutz von den beiden Finnen Hannes Björninen und Juuso Riikola, die als Assistant Captains fungieren. Beide Spieler verfügen über langjährige Erfahrung in Führungsrollen auf Club- und Nationalmannschaftsstufe und waren bereits in früheren Captains-Teams der SCL Tigers vertreten.

Komplettiert wird die Führungsgruppe durch Phil Baltisberger und Julian Schmutz. Gemeinsam übernehmen die fünf Spieler Verantwortung auf und neben dem Eis und bilden das Captains-Team der SCL Tigers für die Saison 2026/27.

Thierry Paterlini, Head Coach der SCL Tigers, sagt: «Flavio Schmutz ist unser neuer Captain. Er steht für Konstanz, Einsatz und den Anspruch, den wir an diese Mannschaft haben. Juuso Riikola und Hannes Björninen bringen als Assistenten Erfahrung und Ruhe ins Team, Phil Baltisberger und Julian Schmutz ergänzen das Captains-Team mit Charakter und Führungsbereitschaft. Diese fünf Spieler tragen die Verantwortung gemeinsam, genau so, wie wir Leadership verstehen.

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