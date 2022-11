Captain Simon Moser bleibt beim SCB

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit seinem Captain Simon Moser um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert....

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit seinem Captain Simon Moser um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert.

Der Flügelstürmer unterschrieb 2013 einen Kontrakt beim SCB, absolvierte jedoch die Saison 2013/14 in der Organisation der Nashville Predators. Bei den Predators kam er in 6 NHL-Partien sowie in der AHL bei Milwaukee in 51 Spielen zum Einsatz. Seit Sommer 2014 spielt Moser für den SCB. Er hat für die Berner 459 Partien bestritten, 123 Tore erzielt und 158 Assists gesammelt. Seit sechs Saisons fungiert Moser als Captain.

Mit dem SCB hat Moser drei Meistertitel (2016, 2017, 2019) und zwei Cupsiege (2015, 2021) gewonnen. In der Saison 2018/19 wurde er in der National League zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt. Mit der Schweizer Nationalmannschaft holte der nunmehr 33-jährige Angreifer an Weltmeisterschaften zweimal Silber (2013, 2018). Zudem kam Moser an drei Olympiaturnieren zum Einsatz (2014, 2018, 2022).

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Simon Moser ist seit Jahren ein hervorragender Captain. Seine Arbeitseinstellung, seine Führungsqualitäten und sein Commitment stehen sinnbildlich dafür, was unsere Mannschaft auszeichnen soll. Wir sind äusserst dankbar, können wir zwei weitere Saisons auf ihn zählen.»

Simon Moser sagt: «Ich fühle mich nach wie vor sehr wohl in Bern und bin stolz, ein Teil des SCB zu sein. Nach den letzten drei Saisons haben wir etwas gutzumachen. Ich bin überzeugt, dass uns dies gelingen wird – und ich will meinen Teil dazu beitragen.»