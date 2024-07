Captain Roman Cervenka verlÃ¤sst die Lakers – Pontus Ã…berg kehrt zurÃ¼ck

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona verlieren ihren Captain. Roman Cervenka hat sich entschieden, in seine tschechische Heimat zurückzukehren. Mit Pontus Åberg verpflichten die...

Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona verlieren ihren Captain. Roman Cervenka hat sich entschieden, in seine tschechische Heimat zurückzukehren.

Mit Pontus Åberg verpflichten die SC Rapperswil-Jona Lakers gleichzeitig einen bekannten Namen. Der schwedische Stürmer spielte bereits in der Saison 2022/23 am Obersee.

Nach 5 Jahren endet die Zeit des tschechischen Ausnahmekönners bei den Lakers. Cervenka stiess 2019 zum SCRJ und wurde vor zwei Jahren zum Captain des Teams. In insgesamt 246 Spielen für die Lakers kam der 38-jährige auf 82 Tore und 189 Assists. Pro Spiel machte Roman Cervenka im Schnitt 1,1 Punkte – eine herausragende Quote. 2021/22 und 2022/23 war der Tscheche Topskorer der National League und wurde zusätzlich zum MVP, also zum wertvollsten Spieler der Liga, erkoren. Ebenfalls in seine Zeit bei den Lakers fällt der Weltmeistertitel 2024 mit den Tschechen sowie WM-Bronze 2022. Vor wenigen Wochen wurde er ausserdem zum «IIHF-Spieler des Jahres» gewählt.

Nun hat sich Roman Cervenka, dessen Vertrag mit den Lakers noch bis 2025 Gültigkeit gehabt hätte, aus privaten Gründen entschieden, in seine Heimat zurückzukehren. Er unterschrieb beim HC Pardubice einen Vertrag für die nächsten beiden Saisons. «Wir bedauern sehr, dass sich Roman entschieden hat, uns zu verlassen», sagt Sportchef Janick Steinmann zur Vertragsauflösung und ergänzt: «Gleichzeitig verstehen wir die Beweggründe und wollen ihm keine Steine in den Weg legen. Roman ist nicht nur ein begnadeter Eishockeyspieler, sondern ein absoluter Leader und war ein Vorbild für alle Lakers-Spieler.» Der SCRJ bedankt sich herzlich bei Cervenka für alles, was er in den vergangenen 5 Jahren hier geleistet hat, und wünscht ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.

Pontus Åberg zurück zu den Lakers

Der 30-jährige Åberg war letzte Saison bei Barys Astana in der KHL unter Vertrag, wo er mit 37 Punkten (17 Tore, 20 Assists) Topskorer des kasachischen Teams war. Im Dezember 2022 war Åberg vom tschechischen Team BK Mlada Boleslav zu den Lakers gestossen. In 22 Spielen für den SCRJ kam der Stürmer auf 22 Punkte (10 Tore, 12 Assists). Åberg wurde 2012 in der zweiten Runde von den Nashville Predators gedraftet, in deren Organisation er 2014 wechselte. Bis 2020 spielte Pontus Åberg in Nordamerika und kam dabei in 134 NHL-Spielen für Nashville, Edmonton, Anaheim, Minnesota und Toronto auf 49 Punkte. In der AHL bestritt der Flügel 280 Partien und sammelte dabei 189 Skorerpunkte. «Pontus ist ein Spieler mit guten Skills und Skorerqualitäten. Er hat sich bei uns wohlgefühlt und wir freuen uns, dass er in die Lakers-Familie zurückkehrt», sagt Sportchef Janick Steinmann über den Stürmer. Åberg und die Lakers hätten sich schon im Frühjahr 2023 gerne auf eine Weiterverpflichtung geeinigt, allerdings passte damals das Timing nicht. Nun hat der Schwede beim SCRJ einen Vertrag für die kommende Saison mit Option seitens Lakers für ein weiteres Jahr unterschrieben.