Captain Harri Pesonen verlÃ¤ngert bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Tigers-Captain Harri Pesonen verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei den SCL Tigers um weitere zwei Jahre bis Ende der Saison 2024/25.

Vor den wegweisenden Wochen ist in Langnau eine wichtige Entscheidung gefallen: Der Olympiasieger und Doppelweltmeister Harri Pesonen und die SCL Tigers verlängern den Vertrag um zwei weitere Saisons. Pascal Müller, Leiter Sport der Tigers, zeigt sich sehr erfreut darüber: „Harri ist ein Weltklassespieler und er ist einer der wichtigsten Eckpfeiler in dieser Mannschaft. Wir sind sehr froh, dass er weitere zwei Jahre für uns spielt und am eingeschlagenen Weg mitzieht.“

Der 34-jährige finnische Nationalspieler ist derzeit der viertbeste Skorer der SCL Tigers. In dieser Saison hat er 34 Spiele bestritten und dabei 26 Punkte erzielt. Mit 14 Toren ist er der beste Torschütze der Tigers, gleichauf mit seinem finnischen Landsmann Aleksi Saarela. Seit Beginn dieser Saison, es ist die vierte Saison bei den SCL Tigers, amtet Pesonen ausserdem als Captain und übernimmt damit auch neben dem Eis eine tragende Rolle. Er meint zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin sehr froh, dass ich in Langnau bleibe. Pascal Müller und die gesamte Tigers-Organisation haben mich mit viel Respekt behandelt – und das hat einen grossen Unterschied bei dieser Entscheidung gemacht.“

Nach der Vertragsverlängerung von Harri Pesonen sind mit den beiden Finnen Vili Saarijärvi und Aleksi Saarela, beide haben noch weiterlaufende Verträge, drei Ausländerpositionen für die kommende Saison besetzt.