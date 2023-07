Caps verpflichten RBS-Rekordspieler Dominique Heinrich

Wien. (PM Capitals) Der 98-fache ÖEHV-Nationalspieler Dominique Heinrich schließt sich den spusu Vienna Capitals an. Der in Wien geborene Verteidiger hat dem österreichischen Eishockey...

Wien. (PM Capitals) Der 98-fache ÖEHV-Nationalspieler Dominique Heinrich schließt sich den spusu Vienna Capitals an.

Der in Wien geborene Verteidiger hat dem österreichischen Eishockey im Laufe seiner Karriere seinen Stempel aufgedrückt. Mit dem EC Red Bull Salzburg gewann der 32-Jährige, der das Offensivspiel aus der Verteidigung aufzieht und dabei selbst torgefährlich wird, sechsmal die EBEL bzw. win2day ICE Hockey League. Im Nationalteam gilt der Wiener schon seit Jahren als wichtige Stütze. Nun wird Heinrich dem Spiel der spusu Vienna Capitals eine weitere Facette hinzufügen.

Vom Stürmer zum Star-Verteidiger

Dominique Heinrich startete seine große Eishockey-Karriere aus seiner Heimatstadt aus. Der Wiener machte bei den Wiener Eislöwen und dem EHC Team Wien seine ersten Schritte, ehe im Alter von 17 Jahren der Wechsel zum EC Red Bull Salzburg erfolgte. Dort wurde Heinrich, der die österreichische U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2010 als Kapitän auf das Eis führte, im Laufe der Jahre zum Verteidiger umgeschult. Der Wiener sollte in seiner Rolle brillieren und seinen Offensivdrang auch aus einer defensiveren Position stets zur Geltung bringen. Im November 2010 debütierte Heinrich mit 20 Jahren im österreichischen A-Nationalteam. Der Wiener avancierte mit den „Red Bulls“ zum Titelhamster. Bis 2016 gewann Heinrich viermal den Titel in der damaligen EBEL und im Jahr 2011 die European Trophy, den Vorgänger der Champions Hockey League. Nach einer Saison mit 43 Punkten aus 53 Grunddurchgangsspielen versuchte der Verteidiger zur Saison 2016/17 sein Glück in der Swedish Hockey League. Für den Örebro HK absolvierte der Linksschütze 22 Spiele, im Dezember 2016 bestritt Heinrich mit dem HC Lugano den traditionsreichen Spengler Cup.

Garant für Klub und Land

Im Jänner 2017 kehrte der Wiener wieder in die Mozartstadt zurück und setzte dort fort, wo er aufgehört hatte. Heinrich blieb ein Garant für den Salzburger Erfolg, die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 endeten mit zwei weiteren Meistertiteln. Nur EC-KAC-Legende Thomas Koch gewann den Meistertitel in der neuformierten höchsten österreichischen Spielklasse öfter. Heinrich avancierte mit 796 Ligaspielen zum Rekordspieler des EC Red Bull Salzburg. In der ewigen Bestenliste der win2day ICE Hockey League liegt der Wiener an Einsätzen gemessen auf Platz 14. Für die Eisbullen gelangen Heinrich in der Liga 410 Scorer-Punkte (123 Tore + 287 Assists). Nur drei Verteidiger konnten in der win2day ICE Hockey League mehr Punkte markieren. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der Wiener 42 Ligaspiele mit 20 Scorer-Punkten (5 Tore + 15 Assists). Auch mit dem Nationalteam konnte der 98-fache Teamspieler etliche Meilensteine erreichen. Heinrich, der insgesamt 44 Scorer-Punkte (20 Tore + 24 Assists) sammelte und an fünf Weltmeisterschaften teilnahm, verhalf dem ÖEHV-Team bei der WM 2023 mit seinem verwandelten Penalty im Entscheidungsspiel gegen Ungarn zum Klassenerhalt.

Heinrich will wertvolle Erfahrung einbringen

„Wien verfügt über eine Mannschaft, die eine Chance hat, zu gewinnen. Es ist mir wichtig, in einer Mannschaft zu spielen, die um den Titel mitspielen kann. Letztendlich war es auch eine Familienentscheidung. Meine Frau und ich sind aus Wien, wir werden uns schnell wie daheim fühlen. Ich habe als junger Spieler von vielen großen Spielern lernen können, auch wie Gewinnen funktioniert. Diese Dinge möchte ich den Jungen in Wien gerne weitergeben. Die Caps-Organisation legt großen Wert auf die Nachwuchsarbeit, da möchte ich gerne mithelfen und meine Erfahrungen weitergeben“, sagt Caps-Neuzugang Dominique Heinrich.

Habscheid: „Ein absoluter Gewinn“

„Mit Dominique Heinrich bekommen wir einen Spieler, der für jedes Team in dieser Liga ein absoluter Gewinn wäre. Es gibt nur wenige Österreicher, die seine Qualität mitbringen. Er verfügt über eine Menge Erfahrung und wird unserer Offensive aus der Defensive heraus wichtige Impulse geben. Dominique ist ein Spieler, auf den ich in allen Phasen des Spiels bauen kann“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Dominique Heinrich

Position: Verteidigung

Geburtsdatum: 31.07.1990

Alter: 32 Jahre

Größe: 172 cm

Gewicht: 73 kg

Schusshand: links

Nationalität: Österreich

Bilanz EBEL/ICE: 796 Spiele, 410 Punkte (123 Tore + 287 Assists), Sechsfacher Meister (2010, 2011, 2015, 2016, 2022, 2023)

Derzeitiger Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (1): Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (9): Nico Brunner (30, Ö), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Dominique Heinrich (32, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE), Niklas Würschl (23, Ö)

Offensive (11): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Michal Stinil (24, CZE), Leon Wallner (21, Ö), Evan Weinger (26, USA), Zintis Zusevics (29, Ö)



