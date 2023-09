Caps verpflichten Angreifer mit NHL-Erfahrung

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Offensiv-Verstärkung für die spusu Vienna Capitals! Der österreichische Hauptstadtklub der win2day ICE Hockey League verpflichtet mit dem Angreifer Carsen...

Wien. (PM Capitals) Offensiv-Verstärkung für die spusu Vienna Capitals!

Der österreichische Hauptstadtklub der win2day ICE Hockey League verpflichtet mit dem Angreifer Carsen Twarynski einen Stürmer mit NHL-Erfahrung. Der 25-jährige Kanadier ging in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 für die Philadelphia Flyers auf das Eis. In der Vorsaison zog Twarynski mit den Coachella Valley Firebirds ins Finale der American Hockey League ein. Der Caps-Neuzugang soll gegen Ende der Woche in Wien ankommen.

In der Heimatstadt durchgestartet

Carsen Twarynski wurde am 24. November 1997 in Calgary, Alberta geboren. In seiner Heimatstadt begann der Linksschütze auch seine Karriere auf höchstem Junioren-Niveau in Kanada. Ab der Saison 2014/15 ging Twarynski für die Calgary Hitmen auf Torejagd. In der Saison 2015/16 markierte der Angreifer 45 Punkte (25 Tore + 25 Assists) in 67 Grunddurchgangsspielen. Die Philadelphia Flyers wählten den Kanadier daraufhin im Jahr 2016 im NHL Draft in der dritten Runde aus. Im Jänner 2017 wurde der Kanadier innerhalb der WHL zu Ligakonkurrent Kelowna Rockets getradet, wo er die kommenden eineinhalb Spielzeiten verbringen sollte. Die Saison 2017/18 war mit 72 Punkten (45 Tore + 27 Assists) in 68 Grunddurchgangsspielen seine punktemäßig erfolgreichste. In insgesamt 298 WHL-Spielen für die Hitmen und die Rockets markierte Twarynski insgesamt 197 Punkte (94 Tore + 103 Assists). Am 11. März 2018 unterzeichnete der Kanadier seinen Entry-Level-Vertrag bei den Flyers. Die Saison 2018/19 verbrachte der Linksschütze beim AHL-Team der Flyers, den Lehigh Valley Phantoms. Der Angreifer beendete die Spielzeit mit 24 Scorerpunkten (10 Tore + 14 Assists).

Teile von zwei Spielzeiten in der NHL verbracht

Twarynski gab am 4. Oktober 2019 in Prag sein NHL-Debüt. Im Rahmen der „NHL Global Series“ besiegten die Flyers die Chicago Blackhawks mit 4:3. Twarynski, damals Teamkollege von Michael Raffl, verbuchte in Prag 11:57 Minuten Eiszeit. Acht Tage später sollte Twarynski sein einziges NHL-Tor erzielen. Bei der 2:3-Niederlage nach Shootout bei den Vancouver Canucks traf der Kanadier zum zwischenzeitlichen 1:1. In seiner ersten NHL-Saison absolvierte Twarynski 15 Spiele, 31 weitere Partien kamen in der AHL für die Phantoms dazu. Für das Partnerteam der Flyers erzielte der Kanadier in der Spielzeit 2019/20 sieben Tore und verbuchte fünf Assists (12 Punkte). In der darauffolgenden von der Coronapandemie beeinträchtigen Saison steckte Twarynski hauptsächlich im Taxi Squad der Flyers fest und bestritt nur neun Spiele, sieben davon in der NHL. Im Juli 2021 wurde der Kanadier im Expansion Draft von den Seattle Kraken ausgewählt, die ihn im Anschluss mit einem Two-Way-Vertrag für eine Saison ausstatteten. Die Saison 2021/22 verbrachte Twarynski in der AHL bei den Charlotte Checkers, wo der Kanadier auf den späteren Caps-Angreifer Max Zimmer traf. Während Zimmer in 14 Spielen auf zwei Assists kam, markierte Twarynski in 71 Partien 18 Zähler, davon fünf Tore und 13 Vorlagen. Im Juli 2022 wurde der Vertrag des Angreifers abermals um eine Saison verlängert. Erneut kam Twarynski ausschließlich in der American Hockey League zum Einsatz. Der Linksschütze konnte sich deutlich steigern, markierte in 71 Partien 26 Scorer-Punkte (17 Tore + 9 Assists). In den Playoffs, in denen die Coachella Valley Firebirds das Finale erreichten, fügte Twarynski fünf Tore und drei Assists hinzu. Der Linksschütze absolvierte neben seinen 22 NHL-Spielen 284 AHL-Spiele, in denen der Caps-Neuzugang 90 Punkte verzeichnen konnte (45 Tore + 45 Assists).

Twarynski: Viele Gründe sprachen für Caps

„Ich kenne Head-Coach Marc Habscheid aus meiner Juniorenzeit, da war er der Coach eines gegnerischen Teams. Wir haben schon einige Male miteinander gesprochen, es waren gute Gespräche. Freunde von mir haben in der Vergangenheit in Wien gespielt, auf meine Fragen habe ich immer nur positive Antworten erhalten. Wien ist eine der lebenswertesten Städte der Welt und ich habe gehört, dass das Eishockey und die Fans ebenfalls sehr gut sein sollen. Es gibt also viele Gründe, warum ich mich für die spusu Vienna Capitals entschieden habe, ich freue mich über die Möglichkeit, hier zu spielen. Ich bin ein positiver Mensch und werde in jedem Spiel mein Bestes geben“, sagt Caps-Angreifer Carsen Twarynski.

Habscheid: Twarynski mit wichtigen Attributen ausgestattet

„Carsen ist ein größerer Spieler, der seinen Körper dementsprechend physisch einsetzen kann. Er bringt aber auch wichtige Attribute für die Offensive mit, er kann gut eislaufen und weiß, wo das Tor steht. Er wird alles tun, um dem Team zu helfen, davon bin ich überzeugt. Carsen hat die richtige Arbeitseinstellung und ist ein Spieler, dem man gerne zuschaut“, so Caps-Head-Coach Marc Habscheid.

Steckbrief Carsen Twarynski

Position: Angriff

Geburtsdatum: 24.11.1997

Alter: 25 Jahre

Größe: 188 cm

Gewicht: 90 kg

Schusshand: links

Nationalität: Kanada

Kader der spusu Vienna Capitals, Saison 2023/2024

Tor (2): Stefan Stéen (30, SWE), Sebastian Wraneschitz (21, Ö)

Defensive (9): Nico Brunner (30, Ö), Oskar Drugge (30, SWE), Mario Fischer (34, Ö), Dominic Hackl (26, Ö), Dominique Heinrich (32, Ö), Timo Pallierer (22, Ö), Lukas Piff (22, Ö), Bernhard Posch (22, Ö), Stefan Warg (33, SWE)

Offensive (14): Patrick Antal (22, Ö), Mathias Böhm (20, Ö), Trevor Cheek (30, USA), Hampus Eriksson (26, SWE), Niki Hartl (31, Ö), Lukas Kainz (27, Ö), Christof Kromp (25, Ö), Armin Preiser (22, Ö), Max Stiegler (18, AUT), Rok Ticar (34, SLO), Carsen Twarynski (25, CAN), Leon Wallner (21, Ö), Evan Weinger (26, USA), Zintis Zusevics (29, Ö)

